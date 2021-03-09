遠洋漁船永裕興18號失聯多日，終於在夏威夷附近海面尋獲，並由海巡署派艦接力拖返蘇澳港。這艘漁船到底發生什麼事，事關9位印尼漁工與一位台籍船長的人命，也與新南向政策的成敗有關，但船隻抵港，外交部不但未派員到場，也沒有通知印尼代表處派員，遠洋漁業主管機關亦不聞不問，實令人不解。

另一方面，大陸海關總署因台灣鳳梨屢次檢出介殼蟲，宣布暫緩輸入；本來是一個防疫專業與公共政策問題，民進黨卻上綱上線為政治議題，指控大陸打壓。總統本人還率領政治人物到鳳梨田，以政治運動手法作秀，更甘冒被指控傾銷的風險，以鉅資貼補鳳梨空運出口，企圖再次挑動反中情緒。

鳳梨占兩岸經貿總額不到萬分之二，大陸海關一紙微不足道的禁令，就讓台灣政壇震撼至少兩個星期，彷彿台灣經濟命脈受到重創，對關係人命與新南向政策的永裕興18號卻漠不關心，難道在綠營高層心中，世界是圍著北京打轉嗎？