放著立法院的免費套房不住，王定宇要去跟顏若芳「分租」公寓，辯詞破綻百出，貽笑大方，原來出來跑，真的會還。

在吳育昇的「薇閣」事件之後，王定宇三不五時就冷嘲熱諷，2014年4月：「看馬英九的憲政無知和薇閣吳育昇的厚顏硬扯」、「警察想要預防「性」羈押喔！吳育昇，你慘了！」

靠著這樣的消遣模式，王定宇在政治上一路順遂，但現在看起來，吳育昇比王定宇還是條漢子！至少事發之後，他直接承認「就是大家想的那樣」，一個人扛起來。

而王定宇呢？講一些可笑的故事，還拿老婆出來擋：「太太也知道這件事」，硬拗是民進黨政治人物被抓包，最常使用的政策。

而比私德更嚴重的是，原來王定宇長期以來，就用自己的影響力，協助顏若芳的政治生涯。2019年因為顏若芳失去青年部主任的位子，王定宇「衝冠一怒 」，嗆辭中常委；更早之前，也為了顏若芳的選舉「一結束南部考察行程就馬不停蹄地大老遠從南部直奔台北，陪著若芳到迪化街商圈拜票請託。」

不知道王定宇與顏若芳的情誼是何時開始，或者他對她的呵護，是否一開始就不安好心，但這樣公權與私情不分，民進黨是不是應該給社會一個交代？

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