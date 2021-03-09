晨間運動的朋友林清治先生，依其個人興趣，自發的做台灣地誌調查研究，曾以3個多月時間，徒步環島一週，並多次到金、馬外島，共攝錄並釋出好幾百張珍貴照片。在金門大膽島，他發現「三民主義統一中國」的巨型標語，好奇的來問我建造的來由、無端誘起我將近40年前的浮雲往事，重新浮上心頭！

1980年6月蔣總統經國先生提出「三民主義統一中國」的號召，立刻獲得全民的響應，各盡所能的掀起文宣及諸多實務，我時任金門防衛部司令官，政戰部主任為武士嵩先生，當時對大陸的空飄、海飄、喊話多種心戰措施，亦多以三民主義統一中國為主題，1982年8月我和武先生一同去視察心戰部隊及相關心戰設施，途中他同我談起，在大膽島心戰喊話站前面構建巨型「三民主義統一中國」標語的構想，我非常欣賞他的主張，不過，當時我覺得應該先向中央報備，正好兩天後，國防部參謀總長郝柏村陪同行政院長孫運璿同時到金門視察，心戰標語的構想，得到兩位長官的欣然同意！

1983年春節前後，大膽島「三民主義統一中國」心戰標語牆，連同防潮、照明設備，全部落成，事出意外，竟引起大陸當局極大的震撼，隔不多久，對岸廈門海邊，也出現了同樣規格的「一國兩制統一中國」巨型標語！如今這兩牆隔海對峙，將近四十年的巨型標語，竟成為兩岸觀光景點，到金、廈觀光的旅客，一定會出海，專程參觀這兩牆對峙的巨型標語，為海峽平添一段佳話！

從這兩幅巨型標語中，可以看出：統一，從來就是兩岸共同追求的目標；差異的，只是彼此堅持的方法不同、手段各異。中國大陸，自1979年改革開放以來，無論施政方針、基礎建設、經濟發展，幾乎都遵循國父孫中山先生的建國方略、建國大綱、三民主義，貫徹施行的，目前除民權主義稍有落後外，民族主義、民生主義都已貫徹施行，而且很大部分，與時俱進，大幅超前！

記得若干年前，到大陸參訪旅遊，在一次非正式座談中，偶遇某大陸中央級領導，我說大陸改革開放以來，諸多作為，特別是基礎建設、經濟發展很多都遵循孫中山先生建國方略、建國大綱推行的，他毫不猶豫的答覆說「有傳承、也有發展」語態中，充分流露出：既未承認亦未否認的閃爍！

21世紀，人類的浩劫，到目前為止，當然數新冠肺炎疫情肆虐，美國已因疫情死亡人數超過韓戰、越戰及二戰陣亡人數的總和。中國大陸雖受害最早，但防制有方，很快得到控制，目前確診人數，除新加坡、香港、台灣外，是世界最少的國家，而大陸人口是世界第一，證實了大陸政治體制與施政效力，經得起考驗！

「國以民為本，民以食為天」，中國大陸的施政作為，致力於民生主義的「以民為本」諸多實務，像免徵農稅、扶貧、抗災的表現，確實為古今中外所罕見！根據美國皮尤中心的民調顯示：2019年大陸民眾對政府的滿意度超過86%冠絕全球，遠高於47%的世界平均值。

虔誠的為庶民請命，祈求兩岸執政當局，迅速以「三民主義統一中國」為主軸，協商和平統一！將兩岸僵局，化干戈為玉帛！

（作者為前總政戰部主任、退輔會主委）

※以上言論不代表本媒體集團立場※