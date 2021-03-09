台北市議員王世堅（上排左）、民進黨立委王定宇（上排右）、總統府前發言人丁允恭（下排左起）、民眾黨前中央委員張益贍、前台北市議員童仲彥，都曾傳出桃色緋聞。（合成圖／資料照）

民進黨立委戰將王定宇被媒體跟拍，驚爆與同黨發言人顏若芳同居。王定宇回應是「一客廳兩房間」分租，有如桌球名將福原愛辯解「同進飯店開兩房間」翻版，3歲童也難相信；對照「世間情」市議員王世堅帶前助理開房間被逮，勇於認錯還交由選民公斷，此王真不如彼王。

已婚的王定宇與小他17歲、一手提攜的顏若芳同進同出，兩人關係到底有多親密，只有他太太李淑吟有權追究。王定宇第一時間就把太太推出來擋箭，指稱太座知道，兩人就是房東、房客的關係，果真坦蕩蕩，實沒理由神隱、臨時取消有關鳳梨產銷的記者會。

問政犀利的王定宇，對在野黨的「監督」也不假辭色。國民黨立委陳以信獻花給蘇貞昌及陳時中挨轟，王定宇就藉機「假道德」聲援陳以信，大酸「難怪國民黨防疫只會扯後腿」。才隔沒幾天換王定宇的道德不堪檢驗，面對同居緋聞風暴，大概絞盡腦汁想不出理由，只好套用福原愛與高帥男各開一房間的辯詞。

王定宇是否背叛婚姻，本屬私領域道德層次，但他連兩任立委都高票當選，上一屆還是全國最高15萬3千多票，揹負眾多選民期待，竟造假形塑認真問政好男人形象，明明還待在顏若芳住處，臉書卻PO出北車街景圖文，唬弄選民「我要開始今天的工作囉，一起加油！」

王定宇感情世界可以多采多姿，但欺騙選民「假上班真偷情」就不應該了。他應學學前輩王世堅的氣魄，競選期間被逮到偷情不只認了，還宣布停止競選活動，把個人政治前途交由選民公斷，結果選民並沒有追殺他，王世堅一樣當選議員。瞎扯房東房客關係的王定宇，能獲得原諒嗎？