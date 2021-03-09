太平島（圖／美聯社）

在美國等國軍艦齊聚南海宣示所謂的「航行自由」後，蔡英文總統所做的宣示是，「台灣對於在南海領土主權立場沒有改變，也會持續捍衛領土主權，台灣一向堅持相關國家要遵守國際法，維護南海航行和飛越自由，共同促進區域的和平穩定」；她並且強調「任何一個國家都不應該在這個區域內片面製造緊張對立，造成威脅。」嚴格而論，蔡英文的這種說法，就作為中華民國總統而言，是失格的；至少是喪權辱國，甚或是有內亂外患之嫌。

首先，蔡總統身為一個總統之尊，並沒有捍衛「中華民國的領土主權」完整。什麼叫做「台灣對於在南海領土主權立場沒有改變」？這與「中華民國領土主權完整」有什麼關係？多國軍艦已經進入南海，甚至已經進入中華民國的領海，蔡總統就一句「台灣對於在南海領土主權立場沒有改變」來回應？

其實，蔡政府在中華民國在南海主權議題的主張上，問題極大。早在2016年7月所謂的南海仲裁案出爐，裁定所謂中共的「南海九段線」海域疆界線為「非法」時，蔡政府就沒有把中華民國在南海的領土主權相關立場表達清楚。因為所謂的九段線，其實就是中華民國在1947年宣布南海疆界時的十一段線（或稱U型線），只是後來在1953年，中共抹去兩段，遂成今日的九段線。九段線的「合法」與否或存廢，事實上必然會影響到中華民國南海疆域主張。

而蔡政府迄今沒有把中華民國南疆的國境線講清楚；自然無法主張我國的相關權利。

我國南海的疆界有其歷史根據：民國34年日軍敗降，中華民國政府相關單位從海南島出發，開始接收南海工作，36年8月完成「南海諸島位置圖」，明白畫出具有主張南海疆界範圍的U形線。中華民國政府於36年12月1日正式公布南海諸島名稱；同年12月25日，中華民國憲法開始施行。所以U形線範圍內的南海疆域，係屬我國憲法第4條中之「固有疆域」殆無疑義。

在我國U形線形成的過程中，且符合當時的國際法潮流。1945年，美國總統杜魯門宣布的2667與2668號政策宣言（即一般所謂的《杜魯門宣言》），主張美國對於海洋資源的管轄延伸至其大陸礁層，打破了傳統領海與公海的界定。此一概念曾經引起世界跟進。所以我國依照傳統歷史性水域概念，並參照當時國際法的實際施行的準則與潮流，於1947年12月公布南海U形線。

政府於1949年撤退來台，唯對南海的主張並無變化，其後20年間且受到國際的普遍承認與尊重。舉例而言，1960年12月27日，美軍赴南沙北子礁、景宏島與南威島進行測量前，仍要向我國申請批准。1966年中華民國國防部並曾發函美軍協防司令部，告知「軍機如需飛航東南沙限航區請事先告知以免遭受誤擊」。至今史料文獻俱在，斑斑可考！東南亞國家偷偷摸摸侵略我南海主權主張的行動，大致都在1970年之後。

1971年中華民國被迫退出聯合國後，聯合國才開始了《聯合國海洋法公約》的討論。但依據舉世公認的《維也納條約法公約》第34條之規定，「條約非經第3國同意，不為該國創設義務或權利」；所謂的《聯合國海洋法公約》，因為中華民國沒有參與制定，也非簽約當事國，故其效力不及於我乃理所當然。我國主張的十一段線國境南界，自有其歷史與法理基礎。

這次是在中華民國領土主權範圍搞「航行自由」，蔡政府居然還同意維護？這難道不是喪權辱國？不是內亂外患？

（作者為資深媒體人）