對於年輕人來說，蘇貞昌一直屬於「民進黨高層」，他的位置大約在行政院長和總統候選人之間擺盪，有時臨危受命出征台北市長或新北市長的選舉，可是對我們40年前就跑新聞的人而言，蘇貞昌是美麗島辯護律師、黨外人士、黨外參選人…，一直到現在。可以說，此刻的蘇貞昌是他從政以來，擁有最大權力的時候，不幸地，也是政治上最墮落的，很可能以此作為他最後的政治標記，而且恐怕拿不掉了。

黨外時期的蘇貞昌其實形象正面，他在選舉造勢場上說話中氣十足，條理分明，很能帶動現場氣氛，頗具群眾魅力。在擔任屏東縣長和台北縣長時，也展現了強大的行政能力。毫無疑問，他是一個能幹的人，具有領導者的號召、組織和執行的能力。儘管如此，過去一年多卻見證了蘇貞昌在龐大權力的誘惑之下，選擇跳入道德的深淵。

新冠肺炎是人性的根本考驗，尤其在川普藉此推動仇中情緒，赤裸裸煽動種族仇恨。此時，蘇貞昌選擇跟著川普煽動仇中，甚至更兇惡。即使在世界衛生組織明確反對下，行政院各級單位、綠煤、綠色網軍等，成天把「武漢肺炎」掛在嘴邊，肆無忌彈地醜化和歧視大陸人。同時又利用民進黨海外小女孩錄製攻擊世衛祕書長的自白，再頒個獎給她。一連串自彈自唱的作為都是在大陸最困難的時候，再火上加油地恣意羞辱，而且不留任何餘地。這固然使得蘇貞昌取得了空前的權勢，結果留下的難以彌合的傷口。

川普下台後，蘇貞昌操弄仇恨的大環境瞬間消失，現實的回報一個個出現。台灣只產口罩，不產疫苗，買歐美貨又四處碰壁，因為別人都以自己國民為優先。接著是禁鳳梨，蘇貞昌束手無策，美日駐台單位貼出臉書，說他們剛收到台灣朋友送來的鳳梨有多好吃，絕口不說會鼓勵本國人民購買，虛情假意。美國單位還強調「要搭配美國雞肉吃」更美味，順便推銷自己。

可以確定，這只是一個小開始，接下來必定還有一連串的事情。當大陸依韓國瑜之請託，大買台灣水果時，民進黨批判是統戰，對韓四處挑毛病，從他幾點上班、約會晚幾分鐘到，以及講話有什麼語病等，成天拿著顯微鏡盯著韓。現在陳其邁當市長，高雄彷彿突然消失不見了，高雄的空氣、生意、市府團隊的行政能力，沒有人在乎，陳其邁有如隱形人，高雄人所有的切身利益全扔到愛河裡去了。以後連水果也少賣很多了，北京「放棄統戰」了，民進黨應該額手稱慶才對，卻反而大罵對方打壓。

為什麼如此簡單的話術透過反覆的宣傳就可以被當成唯一的事實？原因就在於仇恨和歧視已經主宰了國民精神，刻意阻礙真相的追求，壟斷了事實。這正是蘇貞昌施政最陰暗的一面，這個權力的毒藥對台灣將是致命的。今年228紀念會，蔡總統致詞說要讓人權成為台灣的DNA，不幸的是，現狀剛好相反，經過蘇貞昌的施政，仇恨和歧視的反人權意識已經成為台灣的DNA，而且要倒轉困難重重。回想30多年反權威的黨外鬥士蘇貞昌，到今天從言語到行動，領導傳播仇恨與歧視以塑造無限權力堡壘的蘇貞昌。這種政治墮落毋寧是台灣歷史的重大悲劇。