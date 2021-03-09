首先，許多人認為美國共和黨已經不再是原先的共和黨，一個支持自由貿易、要求預算平衡和財政紀律的政黨，而是經過川普4年執政及民粹操作後的川普黨（Trumplican）。不過，如果從美國國會在今年1月6日認證拜登正式當選的聯席會議上，仍有一些共和黨議員沒有接受川普選舉作票的說詞，以及隨後對川普彈劾案中投下贊成票的情形來看，川普對共和黨的掌控還未達到百分之百。

然而，從本月初美國保守政治行動委員會（Conservative Political Action Committee，CPAC）的年會上，許多支持川普的國會議員將此場合當作對川普支持及效忠的平台，以及川普個人表示不會另行組黨的言論來看，他對這個政黨的影響力並沒有因為離開白宮或是遭到二次彈劾而降低，反倒是許多州的共和黨委員會通過對那些支持彈劾川普的國會議員之譴責決議。此外，川普也表態會在2022年的期中選舉共和黨初選中，力挺和其立場一致者將這些現任議員拉下。

儘管川粉並未散去，川普的話也說得很重，但共和黨的國會領袖卻包容這些站在川普對立面的參眾議員，其中最著名的例子就是共和黨眾議院第三號人物錢尼女士（Liz Cheney），在面對地方及黨內強烈的批判與撻伐聲浪時，仍保有她的職務。從這個角度作觀察，許多共和黨的國會議員其實是相當取巧投機的，他們並不想破壞同僚情誼，而是將這個責任交給共和黨的選民做決定。

如果我們檢視川普彈劾案中，投下贊成票的7位共和黨參議員名單，就不難發現其中有兩位是長期對川普有所批判者─內布拉斯加州的塞瑟（Ben Sasse）及猶他州的羅姆尼（Mitt Romney）、兩位是黨內具有獨立政治性格的溫和派─阿拉斯加州的穆考斯基（Lisa Murkowski）及緬因州的柯林斯（Susan Collins）、兩位已經決定不競選連任─北卡羅萊納州的伯爾（Richard Burr）及賓州的屠米（Pat Toomey），僅有一位參議員路易斯安那州的卡西迪（Bill Cassidy）的投票，具有較高的政治風險。

不過，真正促成共和黨參議員不願意表態反對川普的主要原因，或許還是和美國政黨政治的極化有關。美國50州的兩位參議員自1914年之後都是由全州人民直接選出。過去不少州是兩黨各有一席的參議員，同時在大選時總統和不同政黨的參議員可能同時贏得該州的選舉，前者乃是因為兩黨候選人的意識形態差距不大，同時資深制（seniority system）與一個州的利益息息相關，後者則是因為過去選民有分裂投票（splitting voting）的傾向，不見得支持一黨全面執政。

從1914年到1960年代，這個兩黨各有一席的情形大約在50州中，占了10到20州之間，最低的是1955至56年間的9個州。1970年代末期，兩黨各有1席的州增加到27個州，同時在1973至1994年間，這個數字從未低過20個州。不過，在90年代中期以後，這個情形開始出現變化。各州投出來的參議員和該州支持的總統候選人政黨一致的比例相當地高，

在今年的新國會中，僅有6個州（緬因、蒙大拿、俄亥俄、賓夕法尼亞、西維吉尼亞、威斯康辛）有不同政黨的參議員。同時，在去年的總統大選中，僅有緬因州在總統和參議員的投票中，獲勝者屬於不同的政黨，其他33個州都沒有出現分裂投票的情形。目前在共和黨紅州的民主黨參議員，僅有蒙大拿州的泰斯特（Jon Tester）和西維吉尼亞州的曼欽（Joe Manchin），另外在由紫轉紅的俄亥俄州，民主黨仍有布朗（Sherrod Brown）參議員；在藍州的共和黨參議員則是緬因州的柯林斯。賓州和威斯康辛州是兩黨勢均力敵的紫州，因此各有1位參議員當然可以預期。

由於各州共和黨參議員和總統候選人選票有高度的重疊，在黨內有高支持度的川普，自然是現任議員不能得罪的對象。因為他們選舉的競爭對象不是民主黨的挑戰者，而是黨內初選的對手。如果川普決定介入初選，他是有能力讓現任的共和黨參議員陷入苦戰，甚至是輸掉選舉。這也是為何大部分的現任國會議員不願公開與川普為敵的主要原因。我不相信大部分共和黨參議員完全不知是非對錯，但是為了自己的政治前途，昧於良心表態支持川普大概是唯一的生存之道。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）