近日有媒體報導台灣富豪流行買歐洲古堡，一來炫富，二來可做投資。一則主題相類似的新聞，在2015年就已出現在網路上，只不過，主角是大陸富豪。

媒體報導指出，仲介商說，疫情肆虐下，古堡是最適合隔離的地方，既能保有隱私、又有寬闊空間，成了流行的炫富資產。許多義大利古堡的買家來自台灣，台灣對此需求強健。買家喜愛外觀典雅的城堡，也有買家要求內裝現代，裡頭要有健身房、游泳池、電影室，還有買家想把城堡變成投資，改裝成旅館或是變成釀酒城堡。

上網可以搜索到《中國富豪新寵：英國古堡》這則新聞，時間是2015年，巧合的是也在3月。這則新聞具體描述了幾座城堡，包括城堡的房間數、擁有泳池、放映廳（電影室）等等，買家的目的，有的是一圓小時候擁有城堡的夢想，有的則是投資，改裝成會議室、旅館、騎術學校等等，字裏行間都在鼓動購買歐洲古堡。

不同的是，台灣較注重隱私，報導中未透露買家身分，而大陸的報導中則列舉了兩個實例，其中一位是中國寧夏紅的老板張金山，在2012年買入法國180公頃的葡萄園加古堡。

另外還有一點不同的是，大陸2015年的報導中指出，當時的古堡投資人來自美國、亞洲居多，也有部分歐洲人；台灣的報導則指買家主要是中國人、美國人、南美洲人，同時也有歐洲人。

將這兩則報導放在一起，可以有兩種解讀。一種解讀是，台灣富豪買城堡炫富，慢了大陸富豪好幾年；另一種解讀是，台灣將成為下一個經濟快速增長區域，城堡中介商看準了台灣市場的潛力，目標客群轉向台灣。