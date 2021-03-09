缺水問題嚴重，蔡總統參拜宮廟祈求「風調雨順」，呼籲民眾節約用水；農委會農田水利署請託鎮瀾宮合作辦理祈雨儀式，期盼有「雨水媽」之稱的大甲媽能帶來雨勢；經濟部長王美花在立法院表示，科學園區或工業區可以「鑿井」抗旱；台南市長黃偉哲力稱「如果台南民生用水不夠，會毫不猶豫去鑿井。」

缺水缺電威脅台灣產業

乍看之下，他們都關心水情，都在為民眾生活和產業發展想方設法謀求解決，卻引起廣泛的負面評價，質疑他們不但不能安定人心，共渡缺水危機，反而會讓人對旱象更憂心。也有媒體進一步推敲，認為政府應對無方，將對產業發展與經濟前景造成致命性危害。

台灣半導體業用水量巨大，單單台積電，在北中南三大科學園區廠房，每日用水量就高達16萬噸，超過科學園區總用水量1/3，以水車載運1天要8千車次；即使用水回收率高達86%，也只能用於其他生活用途，無法再用於製程。更嚴重的是，即將動工的竹科寶山台積電2奈米廠，每日用水量達12萬公噸，為新竹市用水的1/3，或整個花蓮縣的用水量。今年缺水已如此嚴重，新工廠完工啟用，政府真能充分供水嗎？

用水需求並非今日才發生，今年春天將嚴重缺水，氣象專家早在去年冬天就已提出警告，政府卻怠於超前部署，規模龐大的前瞻計畫也不思通盤解決水源供應不足問題，弄到台積電等「護國神山群」必須像農民一般「看天吃飯」，只能說是官僚怠惰、無能，枉費台灣年降雨量2500毫米，為全球平均900毫米2.8倍的優越條件，活像個乞丐拿著金飯碗向人乞討，令人扼腕感嘆。

經濟部長的「鑿井」說，早就被專家批評，認為世間根本沒有儲水量如此巨大的水井，更別說可能引發地層下陷，損毀精密機台的嚴重後果。我們政府，從總統到院長到部長，天天要求廠商增加投資，卻讓國家最核心關鍵的企業，面臨必須自備300部水車隨時待命運水，擔心無水可用的窘境，這是人均經濟生產排名全球前20名經濟體應該看到的現象？

台南市長黃偉哲的話更離譜，台南市民生用水不夠，多的是可能解決的方法，「毫不猶豫去鑿井」顯現出黃市長對台南市用水供需的不了解，也凸顯在水情吃緊多時之下，他卻對解決水荒的新科技和新模式毫不留意，發生問題時只會想到上百年前的土方法，不僅讓人對南科的用水捏把冷汗，也對台南市的未來不敢樂觀。

能源政策失去迴旋空間

農田水利署的「作法」就更離譜。台灣降雨量是全球平均的2.8倍，還老是「看天用水」，無法匯集如此大量的降雨，只能任令滾滾洪水流入大海，對比兩千多年前四川成都的「都江堰」水利工程，在古代就能引導岷江之水，用於灌溉、防洪、排砂、供水等多功能用途，難道不會為自己的無能感到羞愧？不研究如何利用現代科技去引導、收集、利用台灣的大量雨水和河水，更不思科技方法回收廢水再利用，而只想求助「雨水媽」幫忙降雨，真的是「不問蒼生問鬼神」，官僚體系已崩壞、墮落到如此不堪。

出訪宮廟祈求「風調雨順」是元首順應民情的自然做法，但在用水、用電已成「國安問題」的此時此刻，不去召開「國安會議」謀求解決，也不思索是否用人不當，導致內閣和負責部門無智無能，只會求助神祇，實在不像現代國家元首應有的作為。

缺水問題已非常嚴重，看來缺電問題可能更加嚴重。「珍愛藻礁」公投幾乎確定成案，三接工程若因而延宕，6月核二廠1號機組將除役，台電勢必要提高煤電配比，才能充分供電，經濟部長說「燃煤必須增加」並非恐嚇，非核家園政策已把國家能源政策逼進牆角，請問，水、電不能供應無虞，誰還敢繼續投資？

用水、用電是國家安全問題，台灣產業何處去，政府能給個答案嗎？