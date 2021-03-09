國民黨智庫副董事長連勝文提出「專職黨主席」的建議，開始認真思考參選主席並展開拜會，加上「韓趙聯盟」成型，韓國瑜支持趙少康參選主席，若趙無法參選，韓也可能親自上陣，現任主席江啟臣已宣布競選連任，按兵不動的朱立倫更欲藉黨主席來回充政治能量競逐總統，各路人馬已然八仙過海，雖各擅勝場，但侷限性亦頗明顯，鹿死誰手，猶未可知。

最早宣布參選的趙少康爆發力強，是鎂光燈的焦點，以前更有「政治金童」之譽，甫參選便拋「韓趙聯盟」的架式，創造懸念，之後更加碼要選總統，戲劇張力更強，也給黨內深藍打了一劑強心針；但趙的「深藍」屬性在拓票到中間選民上，便力有未逮，特別是現今社會氛圍被民進黨牢牢控制的當下。此外，趙雖然主持政論節目在特定區塊中有影響力，但年輕族群對趙並無深刻印象，在年輕族群已有主導選舉勝負能力的當下，趙當主席能否開拓青年票、會否讓國民黨好不容易啟動的世代交替又被打亂，也在未定之天。

就現任江啟臣而言，一路打萊豬已形成有利制衡的「萊豬防線」，不僅公投聯署破70萬，推動罷免挺萊豬民代也有初步成果，建構了「苦幹實幹」的印象，民調也能拉近和朱、韓的差距，黨員民調有近7成的滿意度；特別是日前被《時代》評選為未來百大領導人，更能凸顯未來性及青壯接班的進程，主場優勢漸明顯。即便如此，日前接受路透社訪談直指中國大陸是主要威脅，雖某程度符合社會一般認知，但仍被少康批評「論點不精準」，原本國民黨較能揮灑的「兩岸牌」也因北京對此的批評而更具侷限性；江被認知的本土路線能否找到和深藍互動的最大公約數，是其極大挑戰。

至於與江漸形漸遠的連勝文，參選機率也增加，特別是在其拋出「專職黨主席」及拜會黨內要角後，架式更足；連的優勢是連家豐沛的政商人脈及與大陸的關係，國民黨傳統「兩岸牌」優勢或能明顯區隔民進黨鞏固深藍區塊。但外界對連仍有既定刻板印象，特別是連沒有經過基層選舉洗禮，但每次參選都劍指顯著的主要職位，不是市長就是主席，觀感不好，更容易被綠軍標籤化，不利其拓票到中間選民。

坊間黨主席民調多位居第一的朱立倫，暫時按兵不動，但想選主席已是路人皆知，畢竟現今沒舞台，卻對總統職位有企圖，勢必先取黨主席來回充政治能量徐圖後進。其優勢在財經及治理專業，有其魅力及人望，但問題是幾年前「換柱」自己參選，輸得灰頭土臉，重挫能量，前年黨內總統初選又敗給韓及郭台銘，聲望又跌，原本副手侯友宜已成藍軍當紅炸子雞，朱反而變為傳統精算型政治人物，當然就只能「坐等東風」。

最後來看韓國瑜，在趙可能限於「一年條款」無法參選之際，韓披掛上陣未必不可能，畢竟其仍有政治能量，現今又拍攝「韓先生來敲門」公益影片想維持熱度；但韓做這個職位又想下個職位，選完一次選舉又想選下一次選舉的印象，未必能創造參選主席的合理正當性，再加上現今拓票到中間及年輕選民皆有侷限性的情況下，韓若當主席，國民黨的擴張性仍存疑。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）