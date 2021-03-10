兩岸一家人》一部電影一段歷史 《南京南京》觀後感

我喜歡看電影，尤其是那類由真實事件改編的戰爭電影，如：《拆彈少年》、《地雷區》、《拉貝日記》、《八佰》、《隆美爾》、《賽德克巴萊》……等，他會告訴我們戰場的可怕與無情、告訴我們和平年代是多麼難能可貴、告訴我們每個地方過去發生了什麼，當你真正親臨這塊土地，你的記憶變得清晰，然後你會更加珍惜當下……。

最近從北京回到老家——高雄準備過年，忙裡偷閒的時候，帶著家人一起看這部2009年上映的老電影《南京！南京！》，雖然上映已經有些時日，但不得不說《南京！南京！》是我看過的歷史寫實電影裡面最讓我印象深刻、最有共鳴的一部，因為身在台灣的緣故，電視台不怎麼播放這類電影，第一次觀看的父母也都好評如潮，並為生在現在感到慶幸。

1937年8月，日軍攻陷上海沒多久，12月便帶著大量坦克兵團與重裝部隊炮擊南京城，地區最高領導唐生智將軍在最後一刻選擇棄守首都，導致日軍進南京城時，並無遭受太大反抗，剩下宋希濂部軍官陸劍雄等人選擇以游擊戰的方式和南京共存亡。因為淞滬會戰遭到國軍頑強抵抗，且四行倉庫一役國軍的奮勇殺敵讓日軍蒙羞，日軍一攻入南京便大肆屠城，20來萬中國人的性命視如敝屣，遭日本皇軍任意魚肉最後命喪黃泉。整部電影以一個小日本軍官——角川隊長與德國西門子駐中國廠負責人拉貝先生的翻譯員——唐天祥為主要視角貫穿全場，每一幕的拍攝與運鏡手法非常流暢，每個環節都有讓人為之震撼的地方，叫人目不轉睛。

日軍強占南京後，損壞國父孫中山先生的銅像，為其蓋上一面殘破不堪的國旗，並用坦克拖行許久，然後將軍民們分批捆綁、趕赴沙灘地，一聲令下，讓一排排百姓往湍急的河流奔去，前有無情的河水，後有無數挺機槍掃射，要嘛溺死、要嘛中彈身亡。由於中國人太多了，為減少子彈消耗，日軍同時命俘虜挖出數米深的溝渠用以活埋之用，先在百姓身上刺一刀放血，後丟入坑內用土堆埋，再命士兵上去把沙土踩得夯實不留一絲空氣，甚至最後乾脆直接把群眾關進倒滿汽油的房屋內，將所有門窗用木板釘牢後，一把火直接用燒的，無辜百姓走在路上隨時可能被子彈狙擊，日軍奉行的三光政策，讓所到之處都是殘破不堪，姦殺擄掠使得人民哀鴻遍野，走在路上若不對日軍鞠躬哈腰，就是一頓海扁……。

唐天祥因為是拉貝先生的心腹，加上德日交好，一家人暫且得以溫飽無憂，但戰爭兩個字是沒有溫度的，外交之上沒有永遠的朋友，只有永遠的利益，雖然中德有很多軍事合作，國軍許多顧問團都是德國的將領，甚至軍中精銳所配備的武器也都是德制產品，但德國與日本有著實質的根本利益，於是開始減少對中國的幫助，甚至讓拉貝先生回國別淌渾水，眼看安全區即將失去靠山的日軍變得更加輕狂，原本還不敢亂入安全區的日軍，現在打著檢查的理由擅闖女生宿舍、肆意妄為，就連唐天祥先生的小孩和妹妹也難以倖免，剛出生的嬰兒從二樓被扔下，妹妹被抓去當慰安婦，最後發瘋被日軍無情地槍殺。

寒冬將至，前線的戰事也日益激烈，日軍需要更多的女人來激勵前線打仗的軍人，竟以換取過冬的煤為條件，要求拉貝先生交出200位女子並承諾3周後全數歸還，否則安全區的百姓將過不了寒冬，也會血洗整個安全區，這時候一個個偉大的中國女性們挺身而出，為著自己的家人、為著整個安全區，成為供日本人娛樂的對象，而自己就這樣以不到5塊錢的代價被侮辱了，三周後，回來的女孩都是冰冷冷地躺在推車上，一動不動地交錯著堆疊一起，家人的淚水與痛苦的呼喊，他們聽不到了，只剩4個女孩身體顛簸著走了回來。

最後，拉貝先生帶著天祥夫婦和一位假扮成家僕的國軍軍官準備回去德國，途中卻遭日本人的刁難，只能帶走兩位隨從離開，天祥先生決意留下換取這位將領的性命，在被處死之前留下一句話：我的太太又懷孕了。角川隊長則成為電影中日本人最後的良心，他以隊長的身份，放走一對準備被處死的父子，最後選擇飲彈自盡。

戰爭不過是政治的玩物，子彈更是不長眼睛的，很多理所當讓的邏輯，到了戰場那刻起都變了調，即便你有千八百個不願意，你也難以不從命令，除非你已經想好以命相抵，生命是無價的財寶，我們都該好好珍惜現在的生活，盡力避免戰爭的機會，才是最明智的選擇，望大家彼此勉勵。（黃悅軒/北京大學台生）