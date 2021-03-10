福原愛和江宏傑據說婚姻不保了。

愛醬的粉絲怒了，高呼台灣男人真可惡。

而在好多好多年前，在到北京讀書的前幾個月，還聽過台北公司同事在說自己某某台幹親戚「在廠裡多受歡迎」。噢，大陸女人挺喜歡台灣男人的吧？

到北京一年後，我回台灣時就用慈愛的眼神看著我的男性朋友們，不忍打斷他們的美夢，但也不得不點醒這群天真的小可愛──以自身觀察來說，台灣女生在北京，還算有市場。

台灣男性？欸……

這篇文章寫於2020年，但在當下以及未來很長一段時間，應該都適用。

必須說，在大陸女性意識高漲的當下，在這裡謀生的台灣男性所有的優勢，就是如同偶像劇般的口音和噓寒問暖，以及識相。畢竟，比起二十年前外頭彩旗飄飄、甚至活在「我們台灣人」小圈圈裡的台商們，這代台灣男孩子儘管能看「嚮往的生活」、熟知華晨宇等大陸明星，仍敵不過大陸城市姑娘們的一句話──台灣人呀？你們台灣現在是不是經濟不好？

艾瑪。

■今時不同往日

台灣人是什麼時候開始意識到「今時不同往日」了呢？有人說是從台灣財經雜誌紛紛開始講「台商西進」開始，有人說是《甄嬛傳》殺進台灣後開始。

但對於一位二十五歲的台灣上進青年而言，真正意識到時代變了，是從他在北京成為兢兢業業的小白領後，交了一位大陸女友開始。

交女友，自然是大喜，在一次與母親的通話中，他告訴母親自己找了大陸人，然後母親有段時間沒吱聲。

他的腦海開始腦補了過去台灣老上演的八點檔劇情；老母親音量放大，什麼，你為什麼找個大陸的？習慣都不同，這樣以後怎麼一起吃飯？你沒看電視嗎？大陸女生騙老榮民的案例可多了~~

然後他母親問了，濟南呀，那算是一線還是二線城市？

他去百度了一下，回秉母后，二線。母后「喔」了一聲，挺好的。

「時代變了，我媽從來沒到過大陸，還知道有分一二三線城市。時代還真不同了。」男生在微信上跟我感歎。

我問他，跟大陸女友談戀愛的感覺？他思索了一下，嗯，好像就是.……回到人間凡塵的感覺。

我們倆，得有個未來。

我們倆，得考慮一下以後要不要孩子、買不買房。

我們倆，得想想以後怎麼過日子。

聊到這裡我激動了，對對對，我完全懂啊。幾年前曾跟傳說中月入五萬的大公司工程師約會，在一家上海菜館裡，當他開始問對以後生孩子的看法後，我就吃不下飯了，內心奔騰著無數次尖叫──我要玩、我還要玩、我還要再多玩好多好多年，不要跟我講生孩子啊！

我們聊聊明年的旅遊計畫不好嗎？

2017年台灣平均結婚年齡是女性31.7歲、男性34歲，這只是帳面數字，在台北40歲不結婚的單身男女大行其道，「一個人也很好」的書更是熱賣，於是姆們台灣土著，不論男女，到了三十歲都還自認寶寶，想跳舞想換男友想周遊世界。

而我們這群來到大陸的甚至以「西方先進」之姿批評大陸青年，三十歲說自己是中年？二十八說自己剩女？你們幹嘛年紀輕輕就進入家庭虐待自己？

台灣寶寶們，真正開始長大，基本是從瞭解、甚至進入大陸婚戀市場開始。

相較於台灣人對未來溫溫吞吞、不急不火的態度，大陸朋友們大多目標明確。比如我那群同事，不論北京還是以前待過的上海的，在吃喝玩樂之餘都會感歎一下「啊，雖然想浪，但什麼年紀好像就該做什麼事。」

■ 父母們眼睛都精著呢

我研究生畢業後去往上海奉賢區，一個再往前開幾步就到浙江、又大又新的一房一廳才1700元（人民幣，下同）租金的美好郊區，作為一個光榮的郊區人民，每週末都會打車去附近的超市逛逛、順便喝一杯一點點，而出租車師傅特別愛跟我抱怨，哎呀，我兒子都單著呢，以後會不會變光棍？

我說，師傅您不是奉賢本地人嗎？家裡也有房，怎會找不到媳婦？師傅一歎，這兒有房不管用，人家不只要這兒有，城裡也得有。「所以說，我們奉賢許多光棍呢。」

要不要這麼誇張啊？我講給當時的上海同事們聽，他們點點頭，是啊，這兒的房才多少錢？表面說是上海，但姑娘以及諸多父母們眼睛都精著呢。

大陸老一代在替兒女操心時，腦內往往自建計算器：男方市區有兩套房，一套父母的一套爺爺奶奶的，這兩套大概合個XXX萬？但是結婚小兩口得再買一套啊，不行，這帳得好好算算。

相對地，台灣老一代替兒女操煩婚事省心太多，我閨蜜今年結婚，閨蜜父母表示十分歡欣──男方竟然願意買房？大好青年啊！儘管是買在新北市的新開發便宜地區，但是至少願意買房啊！

真好啊，還計較啥呢？

台灣媒體常說去大陸工作得有狼性、有「叢林法則」，但在我看來，大陸的就業市場遠比婚戀市場可愛、單純、天真、美好太多。台灣青年們，在北京安頓好不過是最簡單的第一關，往後開始「飽暖思淫慾」了，真正的考驗才要開始。

於是，如果你在百度上搜索「嫁台灣人」，往往會跑出「摳門」這個關鍵字。於是，相較於三十歲仍保養得宜的台灣女青年，台灣男青年成了沒那麼受歡迎的群體。

■台灣男生的兩個優勢

就算擁有比大陸同齡人都年輕的外貌，仍敵不過一個殘酷現實──就算是台北市的房子，也打不過北京上海深圳。

而台灣父母，如果聽到兒女開口要幾百萬在北京買房結婚，多數會一巴掌搧過去──你看老子長得像一台ATM嗎？

幸好，堅強英勇的台灣男青年，在這片廣大的婚戀市場中有兩項無可比擬的優勢，一個是優惠政策（如在北京入學方便）。還有一個就是，姑娘，想不想以後去歐洲免簽呀？

當然，還有一批幸運的台灣男人，與台灣小女友一起奔赴一線城市謀生，兩人合租在一個地段不怎麼好的公寓裡，攤下來一人2500元左右，閒暇時間可以看電影刷淘寶。

兩人到北京，一開始也處於探索期，就像小貓剛睜開眼睛一樣東聞聞西嗅嗅，把家裡附近的飯館先嘗一遍，再刷一遍故宮天安門南鑼鼓巷，然後擼一遍天津啊平遙古城啊西安啊，等這些程序都結束了，才正式成為半個北京居民。

通常這時兩人就會發現不對勁了，一個人一萬多的工資原先都感覺沒啥不好，但此時他們才驚覺自己竟然是朋友圈中最窮酸的。再傻樂傻樂個兩年，兩人就會完全成為落入凡塵的俗人，看見東三環的房，腦子內的計算器便滴滴答答響。

這個房一平方米得十萬吧？換算成台灣的坪數，哎喲一坪要一百多萬台幣呀？見鬼去啦！

然後，有感而發地在臉書上寫下「北京居，大不易」，此時的兩人離地道北京居民的距離，只差發不出一個「ㄦ」。

自然，倆成熟的北京居民會考慮到未來，然而兩人此刻已有了心照不宣的默契──多掙錢，多旅遊，養隻貓，爭取早日退休滾回台灣養老。

至於養個娃？抱歉，他倆長得又不像一間銀行。

■找到生命中的女王

而單身的台灣男青年們，只要持續努力不懈，也可能找到生命中的那個女王。而那位大陸女王，基本過個幾年很可能就被洗腦了，開始鄙視起自己的同胞，一個個三十歲出頭，何苦活得老氣橫秋？

爭取早日買房？拜託，別這麼想不開，到時一起移居台灣不好嗎？（郭雪筠/台北女孩）