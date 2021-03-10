民進黨發言人顏若芳與立委王定宇被媒體踢爆緋聞，輿論沸沸揚揚，然而綠媒民視新聞、三立新聞，有默契地封殺這則新聞，這讓之前國家通訊傳播委員會（NCC）關中天新聞台時，嚴厲指責媒體老闆干預新聞編輯台，喪失守門人角色的問題再度浮現閱聽人眼前。只是這次NCC選擇閉嘴。

顏若芳與王定宇都是屬於民進黨海派，海派掌門人是三立電視台董事長林崑海，海董成立湧言文化基金會後，派系對外即以湧言會稱呼，顏、王兩人皆為海董力捧的政治人物，也是自家政論性節目常設來賓，政媒兩棲、權大勢大，自不在話下。

顏若芳與王定宇緋聞鬧上全國性媒體版面，唯獨當天網路搜尋三立新聞，卻是靜悄悄，全無兩人隻字片語，民視新聞也只輕描淡寫帶過。這是新聞編輯台的默契，還是慣老闆的威懾套路？早前媒體人噤聲，自證是揣著明白裝糊塗嘛。

還記得NCC關中天新聞台時，嚴厲指責媒體老闆干預新聞編輯台，喪失守門人角色，那麼這次NCC為什麼選擇閉嘴？不只是藍綠雙標問題，海董背後掌控執政黨多大的權勢，不要問，你會怕！