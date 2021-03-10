「你們要是早三個月來找我，這件事情就不會發生了。」據說在珍愛藻礁公投的連署書份數通過第一階段，朝向第二階段的60萬份邁進時，受小英之命不得不出來面對環團的經濟部次長曾文生，就對環團如是說。結果環團內部就開始有人覺得很感動，覺得政府還是有在關注環保團體，只是有很多無奈所以要體諒政府的苦處。可是事實真的是這樣嗎？

曾文生代替小英出來面對環團，跟農委會主委陳吉仲、民進黨不分區立委洪申翰的功能是一樣的，就是放軟姿態、以拖待變。畢竟這些被派出來的官員，有很多都是從社運圈出身，早些年也從事過、或是跟著父執輩從事社會運動、勞工運動。

他們的出現，就已經是執政黨想要用「自己人不打自己人」去情緒勒索環保團體手下留情。更何況當他們把姿態放低，環保團體自然就會誤以為政府真的有誠意要跟他們談。

但是，真的要談不會等到今天。真的要談，也不該是以這樣的方式，跟他們說改天再來喝咖啡談。畢竟環保這種事情刻不容緩，有心要解決的話，政府就不應該把球再丟回去給環團，搞得好像是環團不跟政府談。曾文生要環團早三個月去找他幫忙，可是三個月前沒有公投連署書的壓力，難道經濟部會願意見環團嗎？當初連「類公聽會」都不願意開了，政府真的有想要尊重環團的意見嗎？

何況曾文生當初也都有參與小英跟環團見面協商未果的工作會議，如果他可以解決，大概早就解決了吧，何必走上公投連署這一步？環保團體就是看出了政府的這個心思，才在最後一刻婉拒了陳吉仲的咖啡之約。政府若是有什麼解決方案，大可直接透過媒體對環團隔空喊話，否則這些迫於連署壓力的會談，恐怕只是另一場政府的摸頭大會。