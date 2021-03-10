近日因藻礁公投牽扯大潭電廠及未來缺電危機，鬧得沸沸揚揚。個人實在納悶為何無人發起「離岸風電公投」？因為離岸風電才是蔡政府最嚴重的錯誤政策。

蔡政府對其離岸風電政策造成民眾嚴重之傷害，其實心知肚明，但因服膺「謊言説了一百遍就變成真理」的造假哲學，一再利用不同管道為離岸風電政策塗脂抹粉、散布錯誤訊息，意圖混淆視聽、誤導民眾。

蔡政府意圖脫罪的高招之一就是將馬政府拖下水，在各種宣傳中不厭其煩的一再強調蔡政府其實是依循及落實馬政府時代「千架海上風機」的規劃。但絕口不提蔡政府推動離岸風電過程中的兩個最大錯誤均與馬政府時代規劃離岸風電無關。

首先，蔡政府推動離岸風電的根本原因是為了取代廢核後的無碳電力缺口。馬政府有此一規劃嗎？馬政府有2025年非核家園的政策嗎？馬政府並沒有非核家園的時程壓力，非要倉促推動離岸風電，不惜以每度7元的風電取代每度1元的現有核電及每度1.5元的核四作法。單單以離岸風電取代核電的代價每年就接近1000億元，20年近2兆元。這是蔡政府與馬政府推動離岸風電最根本不同之處，不要硬賴甩鍋馬政府。

其次，蔡政府的離岸風電政策中，有七成電力（140億度）蔡政府在第一階段招標時以兩倍於國際價格的底價決標，每年額外進貢外商近500億元，20年近兆元。第二階段另三成電力廠商競標價格只有第一階段決標價格之半，明顯證明第一階段的底價錯編。但蔡政府發揮其死不認錯的特質，硬拗到底，完全不顧造成國家及人民重大損失。馬政府有這種特質嗎？馬政府極為重視輿論，即使發生如蔡政府般的錯編底價，在發現此一錯誤後，必然將編錯底價之標案廢標，絕無可能如蔡政府般不顧國家權益，喪權辱國。

離岸風電並非不能推動，但在價格仍高時，只宜少量推動。蔡政府如此急迫的匆忙上馬，大量開發，完全是因為有非核家園時程壓力之故。錯編底價不敢廢標也是同樣原因。馬政府推動離岸風電政策，因無時程壓力，當然可以按部就班，循序漸進，待國際價格滑落後再分批建設，並配合核電，減少台灣碳排。

能源事務極為複雜，一般民眾難以了解真相及細節，蔡政府看上此一弱點，意圖混淆視聽，將馬政府拉下水為其推動離岸風電的兩大錯誤甩鍋馬政府，其心可議，其行可鄙。

（作者為台灣能源部落格版主、前吉興工程顧問公司董事長）