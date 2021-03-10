據《南華早報》報導，一名不願透露姓名的日本官員表示，日本不會容忍中國侵犯日本聲稱的領土，如果與敵對勢力發生衝突，日本不排除向有爭議的釣魚台群島部署軍隊的可能性。此前日本內閣官房長官亦指出，允許日本船隻先發制人向外國船隻開火。報導還稱，美國已經確認美日簽訂的共同防禦條約，一旦外國襲擊日本，該條約適用於釣魚台群島。

從報導中不難得知，日本又開始興風作浪打釣魚台的主意，在中國海警加強巡邏的壓力下，日本正試圖強化對釣魚台的控制，包括可能部署軍隊。同時，日本還不忘強調美日安保條約，試圖恫嚇中國不要輕舉妄動，警告中國惹怒美日聯盟會很危險。

曾幾何時，釣魚台只剩中、日在聲索，連美國都能插上一腳，台灣卻宛如事不關己、置身事外。「助日本代表」謝長廷內心可能額手稱慶，心想日本在釣魚台部署軍隊可防衛釣魚台被中國解放，但連「辣台妹」都不吱一聲那就有點過份。釣魚台自古即是台灣的一部分，攸關主權與漁權，應當寸土不讓，儘管日本現況佔據，但改變不了釣魚台是我們的事實，怎能當作沒這回事輕易拱手送人，連討價還價的餘地都沒有。

口口聲聲愛台灣的民進黨政府並不視釣魚台是中華民國的領土，任由台灣漁民、漁船在本屬於我們自己的海域遭受日本肆意驅趕而不作為，難道以後真得靠中國來保護了！