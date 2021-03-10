「反對台獨」與「和平統一」，成為2016年台灣再次政黨輪替後大陸政府工作報告的涉台主軸，然而2021年大陸兩會在關乎台灣問題上幾乎隻字不提，國務委員兼外交部長王毅僅就中外記者提問簡短回答，顯示2020年以來大陸方面逐漸採取行穩致遠的「冷處理」態度。

國民黨在2008年重新奪回執政權後，端看大陸政府歷年工作報告「和平統一」與「九二共識」持續成為涉台關鍵詞彙。然而，2016年台灣政黨輪替後兩岸關係急轉直下，2020年涉台議題更成為40年來大陸政府工作報告最為簡短的論述。

2020年大陸總理李克強在發表涉台工作報告指出「我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制『台獨』分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對『台獨』、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。」過往涉及台灣問題的關鍵字「九二共識」與「和平統一」開始不被提及，實際上已然釋放了重要的政治訊號－冷處理。

2021年台灣問題更被媒體形容為「遇冷」。全國政協首場新聞發布會、全國人大首場新聞發佈會皆無相關提問，何況王毅是針對中美關係的戰略框架下提出論述，顯示大陸方面已經不再視台灣議題為首要方針。

實際上，台灣問題確實並非大陸目前首要重點，尤其相比國家發展計畫《十四五規畫》與《2035遠景目標綱要草案》更形份量微不足道。《十四五規畫》與《2035遠景目標綱要草案》明確地指出未來大陸的戰略規畫方向，前者象徵著近來5年的經濟發展、後者則清楚表明2035年實現「社會主義現代化強國」，其中近來火熱的「新基建」亦會納入台商參與，因此如同台灣經濟研究院院長張建一所言「完全去中國化是不切實際」；事實上在中美貿易戰經濟漸顯脫鉤的情況下，兩岸早非純粹一刀兩斷的政治問題，而是切身每一位台灣人相關的經濟利益。

撇除政治問題以外，《十四五規畫》涉及的稅制改革才是台灣人應當注意的重中之重，待整合非稅務機關與稅務機關流通訊息的金稅四期上路後不難想見，大陸台商的資金流動將更為難逃監管，諸如資金規模移轉、規避常規繳稅與企業經營等異常行為，被稽查部門查獲的情事只會與日俱增。

至於部分台商行之有年「兩地支薪」薪資發放模式，是否會在日益嚴格的稅收制度下改為「一地支領」，未來也勢必成為大陸稅務機關查核的重點。試想近年來大陸人均所得屢創新高，為何單就部分台人在陸薪資「幾乎凍漲」？總而言之，未來台灣人如何在符合有關單位規範下審慎調整，同時針對大陸《十四五規畫》與《2035遠景目標綱要草案》有所深化認識與理解，才能連結本土產業的既存軟硬體優勢，進而面向國際市場來系統性地產業升級。

(作者為台灣青年聯合會副秘書長)