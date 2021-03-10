曾任麵包師傅的高雄男子與前妻爭執後槍殺2名男子，警方漏夜釐清案情，犯嫌逃亡15小時後遭逮捕，然而槍擊案發生在淳樸鄉間，加上近期多起槍擊案件，鄉民議論紛紛，不解麵包師傅為何會有槍，為何台灣黑槍氾濫。雖然案件迅速偵破但矛頭指向犯罪預防失靈，立場不同的政治人物發出各種不同的治安探討聲音。

但若犯罪偵查與犯罪預防猶如治安天秤的兩端，則無論是案件偵查這一方下墜，或是犯罪預防這一端失效，壓力都一樣會落在警察機關，甚至落在治安首長身上，因此治安策略不能有輕預防或是重績效的偏差，而必須保持有效的平衡。

治安維護是一個整體串聯的接力賽，妄想仰賴單一策略，投入大執法、大掃蕩而冀望收立竿見影之效，恐難與現實相符，仰賴投入大執法、深夜肅槍、超高服勤見警率，或可延後、改變案件發生時間與地點，但無法真正嚇阻槍擊事件的發生，要有效立即嚇阻槍擊事件，就必須於案件發生後立刻偵案、立即羈押與重罰，不過，這也是治標的方法。

長期治安的犯罪預防必須要根據客觀統計數據分析研討，提出有效的整體治安策略。警政署早於數年前即察覺影響治安致命性武器的轉移效應，而於去年主動成功推動修法案件，修改《槍砲彈藥刀械管制條例》，針對造成「慶記氾濫」的改造槍枝祭出嚴查、重罰的策略性修法。

台灣槍枝的氾濫，解嚴初期是來自於對岸的紅星、黑星，不知為何大量流入，走私到台灣，歷經幾次修法與自動報繳行動，走私紅星時代落幕。然而近年的槍擊氾濫再起，主角卻是不起眼的本土街頭玩具槍，相較於走私制式槍枝取得不易下，隨處可得的玩具槍，由於品質優良、改造門檻極低、費用不高，且刑事司法制度對於改造槍枝之懲罰僅有制式槍枝的一半，曾幾何時治安之瘤已由制式紅星手槍移轉到「玩具槍」。

涉案的麵包師傅與當前許多槍擊案件，持有的正是這類改造玩具槍，在行政院與立法院完成修正《槍砲彈藥刀械管制條例審議》後，目前早已能對改造玩具槍祭出重罰。綜觀當前政府的治安掌控，從預防犯罪的治安策略研擬、案件發生的立即偵破、到迅速逮捕犯嫌，高效率伸張正義的模式，整體治安績效可謂優良。對於「慶記氾濫」的說法，我們無需危言聳聽，也不必杞人憂天。

(作者為現職員警)