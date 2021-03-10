311日本福島核災十週年前夕。民進黨公布黨內針對重啟核四民調。（本報資料照）

311福島災變10周年，挺核、反核的爭議再起。總統蔡英文和行政院長蘇貞昌都明確表示，絕不考慮重啟核四，理由是耗資費時且不夠安全。但是，重啟核四真的完全不可能嗎？

有關重啟核四要花太多錢和時間這個說法，其實頗有值得商榷之處。且先不論蔡政府急吼吼把燃料棒運往國外，正是造成重啟核四耗資費時的元凶，就以目前的狀態來說，要重啟核四也並非如蔡政府所說的那麼不可行。

在10日一場有關2050碳中和的研討會中，清大教授葉宗洸指出，經與台電工程師及相關學者研究，核四1號機重啟僅需2至3年，2號機需要較長的時間，但也是在5年內可以進入運轉，所需要的經費總共在500億元之內。因此，從時間和費用來看，重啟核四的困難度並不如想像之高。

至於大眾所關心的核四安全性問題，國際原子能總署曾公開表示，日本福島災變發生後，並沒有人是死於輻射，死亡者主要是因為壓力等其他因素；而根據聯合國「原子輻射影響問題科學委員會」近日發布的報告，日本2011年福島核災發生近10年來，並沒有發現對當地居民的健康產生不良影響。

要不要使用核電、核四要不要重啟，台灣應該進行理性的討論，而非像現在蔡政府的做法，以一言堂的方式直接把這個議題的社會溝通「封存」起來。

更何況，重啟核四的公投早已成案，預計8月28日將和反萊豬、公投綁大選以及護藻礁公投一起進行投票，如果公投過關，政府就非做不可，總統和閣揆都沒有權力說不。因此，蔡英文和蘇貞昌的「絕不考慮」未免也說得太武斷了。