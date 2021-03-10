大陸總理李克強在全國人大提出政府工作報告，將今年經濟成長目標設定為6%以上，遠低於外界預期。不久前OECD與IMF不約而同將大陸今年經濟成長率設定為8%及8.1%，《經濟學人》還上看8.5%，李克強顯得相當保守。

李克強報告一開頭就點出「六穩」及「六保」的重要。自2018年7月中共為因應中美貿易戰，首次提出穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期的「六穩」工作以來，「穩中求進」就成為近大陸經濟發展的主軸與基調。去年4月面對疫情強烈衝擊，北京更進一步提出保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉的「六保」任務，強調現階段首要目標，在保持經濟與社會的平穩運行，而非追求經濟快速成長。

穩定優於成長，已成為北京最優先的經濟戰略目標。處於外部美國壓力未除、內部結構亟待調整之際，北京在刺激經濟的作為上，極力避免貿進，而以局部或試點方式鎖定特定對象、地區及產業，分別點火與挹注資源，此維繫整體經濟的運轉。比如透過減稅降費、定向降準穩住中小微企業營運、使用財政資源協助農村及農民脫貧、設立專項基金扶持戰略性新興產業發展，都是明確的例證。也因如此，今年經濟增長目標，才會大出市場意料之外，保守地鎖定在6%以上，而不是賦予更高、更明確的目標值。

引發怠惰不利經濟增長

這樣的做法，不能說錯，畢竟大陸內外不確定因素仍多。小心駛得萬年船，本來就是人之常情。只是，就國家治理的角度而言，長期設定低於真正能力的增長目標，恐怕不是一件好事。從生產行為理論來看，這可能會使生產資源無法有效配置，進而形成無效率的生產行為。另一方面，也可能會讓地方誤解中央的意圖，導致整體生產力下滑。也就是說，本來要花100分努力才能達成的目標，現在只要70分就行，自然而然會引發怠惰心態，不會全力生產。

對大陸這種本質上仍偏計畫經濟體制的國家來說，成長目標設定的重要，遠高於市場經濟國家。計畫經濟相較於市場經濟，更強調中央的主導與分配功能，而非市場價格機能的自主運作。中央設定目標後，舉國一致行動，缺乏因應情勢變化而調整的動機與能力。市場經濟則經由誘因機制，可以自動修正目標值，不會發生無效率資源配置現象，計畫經濟體缺乏彈性。即便大陸已經施行40多年的市場經濟，但骨子底還是計畫經濟，短期難以改變。長期保守恐不利經濟增長動能的累積。

今年隨著疫苗的加速施打，疫情看來已獲得有效控制，全球經濟預期將迎來大爆發潮。包括IMF及IHS Markit在內的國際主要預測機構，紛紛上修全球經濟成長率至5%以上，是自2010年以來全球經濟最佳預估表現。這也意味著，外部需求的不確定性，對大陸經濟的影響正在降低，甚至是從負面轉為正面。最近剛公布的出口數據，充分證實這樣的臆測。根據大陸海關總署統計，大陸1～2月出口大幅成長60.6%，不只遠高於市場預期的40%，更創下自1995年1月以來的26年新高。出口出現淡季不淡的主因，就是源於歐美等主要消費市場景氣加速回溫，連帶也帶動大陸出口表現。而這樣的趨勢，看來還在延續。

經濟回溫速度遠超預期

另一方面，大陸內部經濟火種也在持續加溫，比如最新公布的工業生產數據已攀升至7.3%，創下21個月來新高，而社會消費品零售銷售年增率亦寫下近11個月次高的4.3%，固定資產投資則是一年新高的2.9%，此都在在顯示，大陸經濟回溫的速度，恐遠遠超過北京的想像。日前就有學者估算，今年第一季大陸經濟可能會創下18%的超高成長率。顯然6%的經濟成長目標，確實太過保守。

隨著經濟情勢的轉變，穩中求進的思維也有跟著調整的必要。特別是想要跨過中等收入陷阱，還是得在六穩六保基礎上加緊提速前進。