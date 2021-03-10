行政院長蘇貞昌在國際婦女節自豪地指出，根據聯合國開發計畫署新編布的「性別不平等指數」（GII），台灣的性別平等表現居亞洲之冠。然而，蘇揆只說出了部分事實，在這份以「健康」、「賦權」和「勞動市場」為三大指標評比性別平等的調查中，台灣在「賦權」和「勞動市場」兩大項目中，值得努力改進的空間仍然不小。

女性閣員比例創新低

最明顯的就是蔡政府的女性閣員比例創新低，引發相當大的爭議，甚至造成行政院「性別平等委員會」委員一度醞釀要集體請辭。性平學者直言，總統蔡英文違反了她的政治承諾，是台灣推動性平運動的重大挫折，令人失望。

受惠於女性總體勞動參與率逐年成長，台灣在GII調查中勞動力項目也有較佳的表現，不過，台灣25歲至34歲之間的「育齡女性」的勞動參與率高達87.6%，遠高於歐美先進國家，而6成以上的新生兒產自30歲以上的女性，顯示就業使得女性延遲結婚生子的現象越來越明顯，甚至進一步造成不婚不育的少子化危機。

蘇貞昌在自豪因女性就業率提高、使得台灣GII排名不錯的同時，也須考慮到政府的少子化對策應納入對懷孕女性的照顧，否則在上班加生兒育女的雙重壓力下，恐怕會有越來越多的女性不願生產，使得台灣少子化問題更形嚴峻。

女性因為經濟等因素不得不投入職場時，往往就得面對勞動條件和性別不平等這兩大困境。根據勞動部新近發布的調查資料顯示，今年我國的「同酬日」是2月20日，也就是說，女性需較男性多工作51天才能達到男性整年總薪資。儘管男女同酬日的差距有縮小的趨勢，但蔡政府上任後，曾連續3年未曾改善，上任5年來也僅進步了3天，遠遜於同期間馬政府的9天，顯示蔡政府對兩性同酬的努力嚴重不足。

儘管台灣的《性別平等工作法》實施至今已經20年，然而職場的性平觀念仍明顯不足。根據「yes123求職網」日前發布的《職場女力與工作性別平權調查》顯示，近6成女性認為職場有嚴重的性別歧視問題。

「現代婦女基金會」新近公布的職場性騷擾的網路調查則顯示，有43%的女性曾經遭遇職場性騷擾，比例非常高；而值得注意的是，在所有通報的性騷擾案件中，來自職場的性騷擾比例明顯增加，2017年時的占比是17%，2020年時已高達54%，發生職場性騷擾後公司未採取立即糾正及補救措施者的比例竟高達87.3%，也就是說，近9成的工作場合對職場性騷擾根本不知情或是視如未見、不做處理。

性平法案保護力不足

民進黨政府必須正視越來越猖狂的職場性騷擾問題，祭出鐵腕措施，例如：對還沒有建置性騷擾防治措施或是補救辦法的企業或組織，直接立刻開罰；公司受理性騷擾案件後不作為或處理不公；雇主對求職者或受僱者之招募、甄試、進用、分發、配置、考績或陞遷等，因性別或性傾向而有差別待遇者等，都有高額罰鍰，且必須公布公司名稱、負責人姓名等，並限期改善；若屆期未改善，還可按次處罰。但是政府對此，到底做了多少？

另一方面，根據警政署統計，與跟蹤騷擾相關的報案每年高達7600多件，對被害人及其相關之人的身體、心理、生活與工作各方面造成相當大的威脅，甚至導致被害人死傷的事件，受害者絕大多數為女性；而現行《家庭暴力防制法》、《性騷擾防治法》以及《社會秩序維護法》等法規，多僅就特定關係的跟蹤騷擾有所規範，無法即時處理及處罰一般跟蹤或騷擾的行為，因此藍綠立委提出了多個版本的《跟蹤騷擾防制法》草案，國民黨、時代力量等在野黨並已列為立法院本會期的優先法案。

內政部也提出《糾纏犯罪法草案》，但規定糾纏行為須以情感為基礎，排除了無特定關係的跟騷，恐怕保護力不足，況且此草案還在行政院審查中，要通過後才會送交立法院審議。

英、美、德、澳、日等先進國家都早已訂立專法反制跟騷，以對此行為提供周延的犯罪防治作為，執行面有諸多可供政府參考之處。

女性當選總統並不代表性別已經平權，提升性別平權，不要只停留在自我感覺良好的大內宣，積極訂法、嚴格執法，民進黨政府可以做、應該做的事情還有很多。