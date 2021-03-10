大陸崛起，美國打壓，西方與東亞諸國警覺，台灣趁此大內宣，彷彿全世界都在反中，其實不然，整個非洲及阿拉伯世界絕大多數與大陸友好，而會讓台灣人覺得全世界都反中，主要是因全球的話語權還在美國及西方手裡，而仇中以及唯美國是瞻更使台灣放大了這個效應，在此做足了大內宣。

大陸在第三世界幫助了許多國家的建設與人民的生活，在國內使近億人脫貧，按理說，這是亮眼的成績，但為何會形成許多人眼中負面的印象，從內講，當然有大陸該反躬自省的地方，而在此，一句「滿招損，謙受益」正可道盡。

本來，自積弱而富強，外顯雀躍乃人情之常，但中國在領土及人口上原就是大國，略有驕矜，乃至盛氣凌人，都會給四鄰無比壓力，惹人反感。

而這自滿外顯，看在西方，尤其美國眼中，正是對其霸權的挑戰，這哪是稱霸百年的美國所能忍受，於是一味強調中國的威脅與邪惡，就成了推託卸責、收買民心的政客最廉價而有效的訴求。美國的反中，一定程度正來自政客之間的競相喊價。

然而，從地緣政治視中國崛起固乃一種潛在威脅，真讓西方政客可以趁勢而為的，還有那500年來地球都由西方人主宰的心理背景。過去美蘇對抗，領頭者仍是白人，從心理講，還屬自家人之爭，這次卻是東亞積弱的黃面孔崛起，心理上自然難以接受。換句話說，500年來都西方說了算，這次要面對話語權的分享乃至旁落，是可忍，孰不可忍？

這樣的社會心理是仇中的溫床，西方的學界政界為合理化此心理，就援引了「文明衝突論」支撐，說這是不可避免之勢，而將這衝突，更就定位為非西方的落後極權文明與西方自由民主文明的衝突。

「文明衝突論」是上世紀90年代美國政治學者杭廷頓所提出，這提出有他的洞見，尤其是看到基督教文明與伊斯蘭國家間的根本衝突。

這根本衝突，在當代的對抗外，原有其歷史背景，基督教世界與伊斯蘭世界的衝突曾引發長達200年的十字軍東征，從西方觀點，這根本矛盾一直存在，只是到20世紀末，它再次成為對抗的基點。

然而，文明之間必定是以衝突作為基點而存在的嗎？在歷史情結下西方人很少會提出這樣的疑問，但在中國這基本沒殖民過其他國家的歷史大國卻很容易有此疑問，而中國的崛起也應該對這問題可以提供不一樣的答案，否則，文明愈昌盛就代表著武器愈精良，相互毀滅的可能性也愈高，這樣的文明發展又有何意義？而又有誰可以成為最終的贏家？

從文明衝突的角度，西方當然認為只有西方價值才能使這世界被安全掌控，但如果承認世界上還有許多不同的價值，而這些價值又是不同歷史的產物，對事物也各有其一定的涉入與掌握，則文明之間就不是「非對即錯」的選題。也就是說，用「文明板塊」取代「文明衝突」，才是超越衝突的根本之道，不同板塊間的競爭，不是在將自己的價值凌越於別人，是在彼此尊重上的一種自然競爭。

而在此，作為世界性的大國，尊重其他文化固是前提，但在全球連動性的當代，對全球事務自然也得更有遠見、負更大責任，看事物須更前瞻、更全面，換句話說，作為全球之大國，就要有一套能更利於全球的「大國哲學」。

這樣的大國哲學，在強調文明衝突的西方近期內恐怕不會成為主流，卻是中國可以著力之處，「命運共同體」正是在此的一個基點，而在這基點上，中國能如何承擔奉獻，正是大陸在建構有別於西方文明衝突論的「大國哲學」時須特別強調的。

總之，大陸能否擺脫西方視角下的「中國威脅論」，關鍵正在自己能否發展出一套具說服力，利於全球，且優於美國的「大國哲學」。

（作者為文化學者）