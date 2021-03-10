北京當局正從方方面面落實「愛國者治港」，重中之重是建立嚴密的篩選機制，讓「反中亂港」者出局，確保每一位參選者以及當選之後的表現都堅決擁護中央和建制。由於誰是「愛國者」完全由其委任者決定，所以標準可能偏狹，致使香港及內地都有人懷疑，未來稍有自由意志者恐怕都難以過關，極可能造成人才反淘汰，而淪落為「愛黨者」治港。

中共之所以要「完善」香港選舉制度，關鍵在於認為近年政治亂象揭示了現行機制存在隱患，唯有確保以愛國者為主體的「港人治港」，在香港依照中央意旨施政和有效治理，才能使「一國兩制」的實踐沿著正確方向前進。為此而大大擴充選舉委員會的規模和職能，同時建立一套全流程選舉資格的審查機制。換句話說，由於認定大多數港人根本不明白「愛國」的標準，沒有能力篩選愛國者與亂港者，所以無法信任這個多次發生反中央暴亂的邊陲城市，而必須採取強硬措施扼殺各種可能威脅其全面管治權的風險和隱患，另一方面還要加強香港人的愛國教育。經過國安法的頒布和選制的調整，香港簡直回到「訓政」時期，離民主目標越來越遠。

港人普遍認為北京的「愛國」標準失之嚴苛，可能無異於「愛黨」，如果強行將其跟「愛黨」等同起來，則事實上不僅將和「港獨」及泛民主人士「割席」，恐怕也會和多數港人分道揚鑣。選舉新制出爐，象徵央港互信跌落谷底，過去幾年的政治抗爭與社會動盪讓北京感到多數港人離心離德，所以非用重重關卡約束「反中亂港勢力」不可。事情發展到這步田地，除了要歸因於北京及香港當局長期誤判民情，香港的泛民主派也責無旁貸，因為他們始終與破壞繁榮穩定的「攬炒」派與推翻中國主權的「港獨」關係曖昧，不願明確割席，北京擔心他們也成「反中亂港勢力和本土激進分離勢力」，並非出自疑心病。由於無法遵從國家主權安全底線，所以自認的「愛港者」無法被北京確信為「愛國者」，反而將「愛黨者」標準套用在「愛國者」的衡量上。

北京出此計策其實也是最後的選項，其他路子走不通才走這條險路。5年多前，當時的香港中聯辦主任張曉明就在報刊發表題為〈以制度自信推進有香港特色的普選〉的署名文章，指出：「香港的一些政治力量和人物也才能知所趨避，逐漸調整政治立場，以實際行動尋求與中央政府的政治互信和良性互動，從而謀取自身發展的更大空間。」奈何事與願違，一廂情願的政治訴求無緣獲得香港社會及泛民派的正面回應，導致央港關係愈來愈緊張，近一年更喪失迴旋餘地。

按照北京的標準，所有民主派幾乎都是「反中亂港」勢力，鬥爭成為正辦，任何統戰都無必要，因此團結對象的圈子越畫越小，未來願意或者獲准循著體制參政者必然也局限於建制派人士。港澳辦主任夏寶龍雖說中央仍舊判定「香港社會絕大多數中國公民是愛國的，站在愛國者對立面的是那些少數反中亂港分子」，但未來被認可的「愛國者」，有可能是只少數人。

我們看到中共中央出手改變香港選舉制度，香港建制派紛紛鼓掌稱好，他們基於個人選舉競爭壓力大減而附和，沒有選舉糾葛的內地學者有人卻當頭棒喝：「中央不要忠誠的廢物」，這個諍言確是一矢中的。