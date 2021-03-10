最近一兩年大陸民間對惠台政策頗有微詞，為此大陸對台部門也挨了不少罵。說實話，大陸對台部門被民間輿論罵，多少有點冤枉。 原因很簡單，對台部門只是政策執行部門，而不是決策部門，他們只能根據中央對台基本國策制定相應的政策。 那麼，大陸對台基本國策是什麼？ 截止到目前，大陸對台基本國策還是那8個字：一國兩制，和平統一。

在這個基本國策背景下，大陸對台部門制定相應的具體執行政策只能是惠台政策，作統戰工作，最多力度與方式有所差別。只要大陸對台基本國策沒有變，對台部門就不大可能出窮台、瘦台政策，至少不可能公開出這樣的政策。

那麼，大陸對台基本國策能否做調整呢？ 理論上任何政策都是可以調整的，但是一個大國的基本國策要實現180度急轉彎是不可能的。即使要做重大調整也要循序漸進，逐步過渡，簡單說，就是一個溫水煮青蛙的過程。

那麼，為啥不能迅速做重大調整呢？假如大陸對台政策作出重大變化，從「一國兩制，和平統一」，迅速調整為「一國一制，武力統一」，然後大陸對台部門就要收緊對台貿易，制定各種窮台、瘦台的針對性政策。這些政策一旦出台，兩岸差不多就回到幾十年前劍拔弩張的敵對狀態。這種敵對狀態可能逼迫台獨分子鋌而走險，會誘發台海局勢迅速失控，導致大陸可能在沒有做好充分準備的情況下被迫與美國、台獨勢力全面攤牌。

大國博弈既要有膽識也要有謀略，大陸既要向美國與台獨勢力宣示自己堅定實現兩岸統一的決心，也要掩飾自己具體的戰略計畫與意圖，讓台灣問題按照大陸的時間表來解決。

去年中印在加勒萬河谷爆發激烈的衝突，但是大陸官方直到8個月後才公布了當時衝突的視頻與犧牲人員名單。想一想，如果在衝突之後大陸官方立刻就公布上述信息會有什麼結果？那一定是全國性的群情激憤！

輿論會形成鋪天蓋地的風暴，這種風暴會極大地干擾管理層的決策。除非發動戰爭，否則其他任何手段都無法平息輿論的風暴。

但大國博弈是不能感情用事的，特別是不能被民間情緒所影響。打印度雖然可讓大陸人民情緒上很爽，也很能取得勝利，但是會帶來一系列不可預測的後果，對於大陸經濟建設乃至與美國的博弈都將產生巨大的消極影響。

從另一方面也要看到，大陸官方在8個月後公布加勒萬河谷衝突的視頻，公布在中印邊境衝突中的犧牲軍人名單也充分說明，大陸官方對老百姓關注的問題遲早會給一個清楚交代。

所以，只有大陸中央對台政策作出重大調整，大陸對台部門才有可能制定相應的對台政策，大陸執行了幾十年的惠台政策才能出現重大轉向。

本次鳳梨事件之所以鬧得沸沸揚揚，被台灣方面炒作成熱門話題，真不是大陸暫停購買鳳梨對台灣經濟影響有多大，而是台灣方面很擔心這是大陸釋放的一個政治信號─先是收緊對台貿易，然後就是對台政策的重大變化。台獨勢力很清楚，一旦大陸方面公開宣布對台政策出現重大變化，就是台獨勢力命運倒計時的開始。 那麼本次鳳梨事件代表惠台政策轉向了嗎？

梳理了一下最近1年來大陸國台辦對台各項措施：

2020年就有：一、3月31日：《國台辦介紹大陸高校保送錄取優秀台灣學生和運動員的最新政策規定》。 二、7月2日：《國台辦：「台資企業拓內銷」線上推介對接系列活動啟動》。 三、9月30日：《國台辦：深化閩台各領域融合發展取得積極進展》。四、、10月14日：《國台辦：大陸出台紓困舉措 協助台企穩步復甦》。五、10月28日：《國台辦介紹幫扶台胞台企利好政策措施落實情況》。六、11月25日：《台灣未能加入RCEP，國台辦：歡迎台胞台企到大陸投資創業，共享發展機遇》。七、12月30日：《國台辦：2020年兩岸經濟交流合作持續增長》。

2021年的有：一、1月11日：《國台辦：將採取堅決有力措施反制任何台美勾連行》。二、1月13日：《國台辦介紹海峽兩岸交流基地開展交流活動及新設4家基地有關情況》。三、1月27日：《國台辦: 大陸嚴禁台灣地區生產或轉運的肉類產品輸入》。四、1月27日：《國台辦：福建平潭綜合實驗區努力探索兩岸融合發展新路 全力打造台胞台企登陸第一家園》。五、2月24日：《國台辦：台灣同胞不會因在大陸申領居住證而被雙重徵稅》。六、2月26日：《國台辦：大陸暫停進口台灣菠蘿是正常生物安全防範舉措》。

從以上新聞內容來看，大陸惠台政策並沒有出現重大變化，至少在鼓勵台胞來大陸投資、經商、就學等方面依然保持著傳統的政策慣性。但是其中也出現一些「技術性」禁止台灣農產品輸入的信號，包括禁止台灣肉類輸入以及暫停台灣鳳梨輸入。目前僅憑這些「技術性」的信號就做出惠台政策出現轉向的判斷是不大客觀的。

從戰略層面來看，在大陸解決台灣問題之前，讓台海局勢維持現狀即使大陸花點小錢也是很划算的，更何況現在大陸的惠台政策主要集中在吸引台灣的人才、資金融入大陸的層面，這對於大陸也是利大於弊。

鳳梨事件應是大陸當局震懾一下民進黨，防止其做出一些出格而愚蠢的舉動差不多就夠了。如果民進黨當局還不知改絃更張，也不排除會有其他台灣農產品因為「技術性」原因被大陸拒收，但是目前出現大陸對台貿易全面收緊的可能性似乎很小。

至少目前，維持台海局勢穩定才符合大陸最大的戰略利益。

（作者為美國華人學者）