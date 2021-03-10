台灣寄望的兩岸春暖花開，經過「鳳梨事件」成了春寒料峭後，眾人對於中共高層在「兩會」工作報告裡涉台政策的用字遣詞，格外關注。且看政協主席汪洋和總理李克強如何說。

汪洋的工作報告，簡短至極：「促進兩岸經濟文化交流等開展調研協商」。未提和平統一、一國兩制，也不提九二共識。李克強的報告，重提一中原則和九二共識，強調「高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動」「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」，整體看來，對台的大政方針基調並未改變。

或許是基於這樣的解讀，有些學者便認為兩岸「春暖花開」仍有一線生機；關鍵在於兩岸執政當局是否能「以談判代替對抗」，「化干戈為玉帛」。然而，抱持這樣想法的學者，往往將兩岸關係急轉直下歸咎於北京，且認為兩岸復談的鑰匙在北京的手上。一位學者還引用習近平曾經說的話：「牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權」，用以主張兩岸復談之門的鑰匙就在習近平手上。

其實，類似上述的看法，都未能洞悉兩岸關係現狀的癥結所在，且有「慣台灣執政當局」之嫌，原已春寒料峭的兩岸關係，極有可能變得更刺骨嚴峻。

以談判代替對抗？試問，「九二共識」算不算是兩岸「以談判代替對抗」得到的成果？兩岸簽署的23項協議是不是「以談判代替對抗」的具體表現？當執政的民進黨悍然否認九二共識時，不等於是公然放棄了「以談判代替對抗」的路徑嗎？放棄了「以談判代替對抗」，難怪當年玉帛盡成干戈了。

儘管在拜登政府的壓力下，蔡英文拋出了「願在符合對等尊嚴的原則下，共同促成兩岸有意義的對話」的談話。不過，5年來，蔡政府一味親美反中抗中的兩岸政策和行動，早已被北京識破。有道是「誠於中、形於外」，如今的北京又如何輕易相信蔡英文兩片嘴皮冒出的言語呢？筆者曾指出：鳳梨事件是北京祭出的東風雨露，旨在試探蔡政府謀和的誠意。無奈，面對北京遞出的新型橄欖枝，蔡政府仍用膝蓋回應，歸咎陸方，大罵一陣了事，全然不解如何用行動來表達緩解兩岸緊張。

的確，綜觀中共高層在兩會的工作報告，兩岸春暖花開尚有一線生機。這一線生機的鑰匙有兩把，一是一中原則，一是九二共識。一中原則，隱含著放棄台獨，九二共識，則是回歸以談判代替對抗的道路，回歸兩岸和平共存、和平競爭的時期。至於開啟這兩把鑰匙的方法，不是喊話，也不是什麼開鎖密語，而是某些有意義的「行為語言」。行為語言的奧妙，在於不經言語而用行為來說抱歉，也在於用具體行為來表達與人和好的誠意。

什麼樣的行為語言能開啟兩岸的善意對話呢？第一，通令全國，即日起不得再用「武漢病毒」、「武漢肺炎」一詞，已製作的電視廣告、海報一律下架，違者懲處。第二，凡於電子媒體、網路媒體或社群媒體，以不實資料及言論攻訐、諷刺、訕笑大陸，經檢舉查證屬實者，一律移請NCC依法處置。第三，主動檢討包括鳳梨在內的蔬果輸陸問題，研究對等開放大陸蔬果及其他產品進口問題。第四，開放大陸疫苗進口，大陸民眾以及旅陸台胞持有疫苗施打證明或其他電子檢疫文件者，一律准予入境台灣。

還有第五、第六…，只要有心為善，有心追求和平，開啟兩岸善意對話的行為語言鑰匙，還有很多把；更神奇的是，拋出行為語言的鑰匙，必有回應；拋得越多，回應越多也越大。

習近平說：「牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權」，透過奧妙的行為語言，這話，同樣適用於台灣。不信？試試！

（作者為資深媒體人）