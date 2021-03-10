這幾年因為教育和文化水準提升，世界上對於女性權益、性別平權的重視逐漸提升。再加上前幾年從美國和好萊塢開始的#metoo和Time's Up運動，更是讓許多年輕人也開始關注傳統性別刻板印象的改革、女性權益的改善，以及LGBTQ+等性別少數弱勢族群的權益提升。

台灣在亞洲國家裡面，雖然已經算是性別意識比較開放，社會上比較願意討論性別平等、性別權益的地方。但是要離真正所謂的性別平等、男女平權，我們還有許多可以努力的空間。

資誠聯合會計師事務所在3月8日婦女節就發布了一份《2021全球女性工作指數報告》，當中就提到在過去9年間，OECD國家的女性權益一直都有穩定的提升，但是因為2019年開始新冠疫情在全球肆虐的關係，女性的權益，尤其是工作和勞動權，就受到了非常大的打擊，遠比男性所受到的影響還要大。這一方面當然也跟現代社會和已開發國家當中，女性大多從事的是受到疫情衝擊比較嚴重的服務業有關。

但另一方面則是在家庭上，職業女性往往也需要兼顧更多家庭勞務和育兒、照顧的工作。也因此在職場上，當公司產生解雇傾向時，女性職員往往比男性職員面臨更大的壓力。

這就是為什麼我們會有每年一次的國際婦女節。因為顯然到了男女真正平等的那一日到來之前，我們都需要透過這個節日，一再提醒自己注意女性的權益有沒有獲得改善。上周衛福部為了響應國際婦女節辦了一場女性論壇。席間蔡英文總統並沒有親自現身，大概是怕被媒體追問關於藻礁事件，所以蔡總統只錄製的一段影片以示共襄盛舉。她在影片中就提到，政府會繼續致力打破性別刻板印象、實現性別平權。並且說，希望未來女性在各個領域的傑出表現不會被當成特例，不要再把傑出女性說是「女強人」。

但是就如同我們並沒有特別訂定一個「男人節」，但是我們卻有所謂的「婦女節」。我們並沒有稱呼傑出的男性「男強人」，但卻會稱呼傑出的女性「女強人」，不就是因為女性的社會地位普遍並不如男性嗎？

除了呼籲大家要改善女性的社會地位之外，同樣身為女性的蔡總統，手中握有許多政治和行政資源，又為台灣女性平權做了什麼實際的改善呢？就拿女性閣員比例，這算是總統可以決定的職權範圍吧？可是2020年女性閣員的比例也不過才7.32%，而且比2019年的11.9%還要少。

更何況太陽花的陳為廷爆出性騷擾醜聞的時候，蔡英文還曾說應該要給他一個機會。會說出要給性騷擾加害者一個機會的人，真的是關心女性權益、在意性別平權的人嗎？

性別平權不該只是口號。就像藻礁事件之後，關心環保的社運人士不再信任蔡總統。許多從事性別平權的社運人士，也不知道該怎麼相信蔡總統。

（作者為口譯工作者）