小時候，一到暑假我和姐姐便會隨著媽媽回到武漢與親朋好友相見，所以對於武漢當地的方言和生活習慣很是熟悉，只是後來因為學業關係就再沒前往武漢。時隔多年後，有機會參加了湖北文史體驗營，一想到能有機會回到湖北並且學習中華文化，我帶著滿懷的期待坐上了飛機。

起飛當天中午，吃完飛機餐後，大部分的人都是小睡一覺，直到我們被巨大的聲響和晃動驚醒，廣播也隨之而來。正當大家處於朦朧又不知所措的時候，突然，整個飛機往下掉，那一瞬間，我看到周圍的東西都騰空了。此時，我驚魂未定，兩隻手只能緊緊抓住扶手，祈禱飛機可以安全降落。最後，幸好飛機順利飛出亂流並抵達天河機場。

■看到磅礡的長江

這次的旅程讓我明顯感受到大陸對於中華文史的重視和現代科技快速的發展。第一天的行程就發現大陸現代科技的進步，三峽大壩可謂世紀大工程，除了必須在湍急的長江完成基礎的本體建築，更是顧慮到了水力發電工程、自然生態的保護，和歷史文物的保存與搬遷。

為了達成建造大壩的目標，要顧及以上的要素，可見是花了多少精力和運用各種領域的技術，才能成就如今讓長江兩岸免於洪患的三峽大壩。當我坐的船漸漸駛進升船機，一邊觀察升船機的構造和驚嘆著此工程技術的高超，一邊俯視長江，我才發現長江之磅礴，與教材裡的圖片相差甚遠，能親眼看到如此宏偉的工程以及長江真實的樣貌，那真的是打開了我的眼界。

■步履先人的足跡

之後造訪的地方包含了傳承久遠的人文歷史——望家祠堂：使我們了解到中華文化之根本是家，一步步從家規到族規最後成國才能延續中華文化的博大精深。正所謂：「一室之不治，何以天下國家為？」

我們也前往湖北博物館，看到了鎮館之寶——曾侯乙編鐘，此古代樂器的厲害之處在於出土後卻沒有任何損傷，顯示古人的製器技術在當時已經非常高超。同時，我們也難得欣賞到博物館特有的編鐘表演，特殊的樂聲加上優雅的舞者融合，就好像回到2000年前的宮中，身臨其境。

參觀現代的辛亥革命博物館和中山艦博物館，保留了先人為了後代、為了民族、為了信念的痕跡，因為他們的奮鬥犧牲才有現在安逸的生活。中華文化的偉大將會持續發展，而我們不能忘記自己身為中華兒女，祖先流淌在我們體內的血永不流逝。

■已非兒時記憶

小時候，來到武漢可以明顯感受到環境的不同。比如：以前的大陸街道總是凹凸不平、到處都是狗的排泄物，公共廁所可能甚至沒有門，交通也很混亂等等。加上媒體報導，多多少少對於這個地方有一些不好的感覺。可是這次再踏上這片土地時，大陸早已經不是存留在記憶裡的模樣，甚至比台灣都還要進步。手機掃碼支付、地鐵的發達、交通上的安全問題重視，這些都是比台灣還要進步的地方，可見大陸發展的速度是遠超過我們。

想當初被成稱為亞洲四小龍的台灣，如今在國際的地位已岌岌可危，如果不自知甚至自視甚高，那麼台灣的未來堪憂。如今，時代的變遷，同樣身為中華民族，我們卻顯得停滯不前，應該多學習他人的優點，而不是因為政治因素阻礙雙方的交流，否則怎麼對得起祖先們努力開創給我們的資產呢？

本文由台北市兩岸人民交流協會提供