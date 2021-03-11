偏遠落後的秦國，只憑暴政，統一不了中國。主要是秦國的歷代國君，皆以一統天下為志業，並為一統天下，「海納百川」，吸收各國人才為秦用。有楚人成為秦國的宣太后掌朝政數十年，有商鞅、張儀、范睢、李斯、呂不韋，都是可決定秦國命運，掌大權居相位的外邦人。

他們都不是秦國人。秦國卻把門打開，廣納天下人才，成就了秦國的一統志業。今天中國大陸的政策不只是招商引資，更是招才引智，也對台灣人打開大門，容納人才，既成就台青、台商，更成就大陸的成長。本是兩岸互利雙贏，但在民進黨執政下，藉政治權力霸凌遏止，以法律設限台灣人的機會。

關閉一定輸給開放的，何況兩岸大小強弱的巨大差距。多少台灣青年人，因此而受限於狹隘的視野中，失去了一展長才的機運。可惜啊！

秦一統天下，以中央政府為中心，廢封建，設郡縣，統一國家。從此中國統一是常態，分裂是非常態。其次推動，書同文，車同軌。書同文統一了語文，多元多樣的華夏，因書同文，凝塑出共同的文化，共同的價值意識，建構成統一的民族。奠基了中國一統的主旋律。

一九四五年台灣光復前，絕大多數台灣的知識份子，不會講國語（普通話），但有中國人共用的文字，讀共同的四書五經、章回小說，書寫表達；可全國溝通，可上京趕考。除各地特殊的俗語用詞之外。只要有音，就有文，就有字。

世世代代聽不懂，講不了官話的台灣知識份子，以閩客語思考、以閩客語表達，以中文閱讀、書寫，不需要另創文字，就能將典籍、詩詞、歌賦以閩客語的方言吟詠、言說。如同我一開始演講，以閩南吟頌楓橋夜泊一般。在台灣，雖有閩客語的差別，卻有共同文字表達的橋樑。

在中國，使用成千上萬方言，卻有共同的文字，可書寫表述其感情、思想，可閱讀古今典籍，各地士人文章，打破方言隔閡。文字成為大家溝通的橋樑。因此中國是世界上唯一人口眾多，土地廣闊，生活各異，方言不一，但因統一的文字，加上廢封建，設郡縣；成就一個二千多年來，統一且強而有力的中央。維持國家不分裂，保障人民生命、財產的安全。

一統的國家，人民生活安定，可勤奮發展力爭上游。反之若因中央衰弱，形成分裂割據，必然戰亂連連，民不聊生，痛苦不堪；短則數十年，長則百年後，在人民望治心切下，又建立統一的國家。人民期待強而有力的中央以維繫統一的體制，是西方難以理解，卻必須理解的中國。

長城的中國

中國是一個築長城的國家。西方帝國主義，總認為中國強大，必如西方攻城掠地，肆意擴張。西方錯了，歷史上，一個蓋長城的民族，秉持的就是人不犯我、我不犯人的民族性。

中原政權的中國：可屈可伸

中原的政權就是可屈可伸的中國。歷史上有漢唐盛世，但同時有不惜放下天朝威儀，以王昭君出塞和親，祈求和平的漢家天子。唐朝也以文成公主下嫁求和平。若一再委屈求和不可得，那就出塞驅敵保太平。

常常高舉主權、尊嚴之名保台的台灣，想想歷史的天朝，都以昭君和番、文成下嫁求和平。以史為鑑，台灣或許會有更高的智慧，有更寬廣的思考空間，以因應北京的政策，尋求最好的對策，以利台灣。

中原政權的中國：臣服不征服

漢武帝把匈奴趕走，但沒有在匈奴區域設殖民地、任總督。康熙把葛爾丹打敗了，也是打贏了，對方獻上降書、降表以示臣服後，即刻班師回朝。

孫中山先生在大亞洲主義演講指出：中國強盛幾千年，鄰旁的韓國，沒有滅亡；日本只不過強盛了幾十年，韓國就被日本殖民。勸日本要做東方王道的干城，不要做西方霸道的鷹犬。做王道的干城，不做霸道的鷹犬，是中原政權的本質，臣服不征服。

相對於十六、十七世紀西班牙以馬德里、荷蘭以阿姆斯特丹；或是十八世紀的英國以倫敦，成為殖民世界的帝國主義中心。反觀中國漢唐盛世，唐朝以長安為中心，向世界開放，吸引萬邦來朝。中國不是擴張出去，而是開門讓大家進來。（待續）