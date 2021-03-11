美國是中國的盟國。美國人說他們愛中國敬佩中國人。可是，你進得去美國嗎？你能當上美國公民嗎？不能！美國人不要你們。他們只想讓你們幫他們打仗。他們的排華法就是針對你們的，說你們沒有資格當美國公民......而在大東亞共榮圈裡對你們就沒有這種歧視。──日軍在華宣傳

假如不放棄白人至上的觀念，美國會輸掉這場戰爭。日本在亞洲打種族牌是有個效武器，因為種族偏見是美國民主最薄弱之處。為了打贏戰爭必須合作，美國必須團結不同膚色族裔國家的人。──賽珍珠，1942年2月於紐約阿斯特酒店集會發言

日軍偷襲珍珠港 美中結生死同盟

1941年12月7日是個星期天，早上7點48分開始，日本動用了353架戰鬥機偷襲了位於美國夏威夷珍珠港的海軍基地。日本空軍總共炸毀了美國20艘軍艦，300架飛機，炸死了2400多名軍人與平民，炸傷1000名。

次日美國對日本宣戰。

此時中國人民浴血抗擊日本侵略已經進入第5年。作為一個龐大戰場，中國牽制了日本大量兵力。這正是其他同盟國家求之不得的。

為了報復日軍偷襲珍珠港也為了鼓舞美國人的士氣，1942年4月18日杜立特上校（Col.James Doolittle）率領16架B-25 轟炸機對日本進行了空襲。轟炸結束之後繼續向西飛往中國在浙江地區降落。為了報復中國人營救美國空軍，日軍殺害了25萬該地區中國平民和7萬士兵。

1942年1月6日，羅斯福在國會發表國情咨文時說：「千百萬中國人民頂住了轟炸和飢荒，在日軍裝備佔優勢的情況下一次又一次地打擊侵略者。」2月7日，羅斯福總統致電蔣介石委員長：「中國軍隊對國土遭受野蠻侵略面前所進行的英勇抵抗已經贏得美國和一切熱愛自由民族的最高讚譽。中國軍隊與平民，即使在處於劣勢的情況下，面對在裝備上佔極大優勢的敵人進行了近5年的堅決抗擊，你們所表現出的頑強是對其他國家軍隊和人民的鼓舞。」

也正是在這種國際大局勢下，羅斯福總統推動國會廢除執行了61年的《排華法案（Chinese Exclusion Act）》。在這裏我們來回顧一下賽珍珠女士怎樣為此奔走呼號的。

廢除《排華法案》阻力巨大

珍珠港事件之後，美國人民在痛恨日本侵略的同時對深陷抗日戰火中的中國人加深了同情。往日描寫中國人「愚蠢，低級，不誠實，不衛生」的字眼突然變成了「誠實，討人喜歡，聰明，擁有古老文明」。美國的二戰宣傳片這樣介紹中國：歷史悠久，幅員遼闊，人口眾多，原材料豐富，熱愛和平，歷史上從沒發動海外侵略戰爭......

然而即使在當時戰爭需要的情況下，維護《排華法案》的根基依然堅實牢固。首先美國各種工會極力反對廢除《排華法案》，然後就是美國民眾普遍反對歐洲之外的移民變成美國人。（待續）（作者為美國華人學者）