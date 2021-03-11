今年開春以來，全台缺水，負面效應逐漸延燒，甚至演變成為政治問題。

事實上，近日以來，無水可用的困境，只是延續半年前的缺水現實。去年夏天沒有颱風過境，10月1日揭牌成立的農委會農田水利署，為了因應當時的缺水危機，在同月14日就執行史無前例，在稻作種植期間、無預警的就桃竹苗地區的農田，執行停止灌水的措施。結果則是桃竹苗的農民在收成前的最後關頭，被迫棄耕。而農田水利署也被批評有能力將農田水利會及其資產收歸國有，卻沒有能力調節農業用水，引發農民對農委會只照顧工業用水的強烈不滿。

將近半年之後，相同的場景是，行政院希望將桃園的用水，移撥調度給新竹地區，確保竹科的供水無虞。「工業為貴，農業次之，人民為輕」，獨厚竹科、高度傾斜的政策措施，其來有自。2020年新竹、台中、台南的三個科學園區，營業額首度突破3兆元。其中，竹科獨占鰲頭，高達1.2兆元，在這次全台缺水危機，竹科站在風口浪尖上，受到各界的高度重視，誠屬必然。

政府「再怎麼沒有水，也不能讓竹科沒有水」的態度明確，立場堅定。原因就在於，面對開春以來、快要無水可用的窘境，各大科學園區的廠商，只能自力救濟，調動數以千次計的運水車輛供水，就連「護國神山」的台積電，也不能倖免於難，從而引發社會各界的矚目。

這次的缺水問題，殃及農民、甚至影響到北中南民眾的日常生活用水，層面廣泛，民怨不斷。有鑒於政府維護科學園區供水無虞的意志，已經受到國人生活用水不便、感同身受不滿的挑戰，不得不思索的是，面對未來在全台灣廣設科學園區，以及現有科技大廠加速建廠、擴廠的時程壓力，政府有什麼對策？

由於興建新的水庫，緩不濟急，則在乾旱時期，水情吃緊的當下，除了農業灌溉用水被犧牲以外，還有影響全民日常生活的民生用水，從夜間的減壓供水，到全天的減壓。對於政府來說，相較工業產值對於國家的「貢獻」來說，農業用水被移撥調度，甚至出現部分地區「被」灌二休二，果農無語問蒼天的無奈景象，只是剛好說明國家領導人必須做出的決斷而已。

「兩害相權，取其輕」，本是無可厚非。但問題是在顧全大局的前提之下，不得已而為之，不能成為政府半年前沒有提出對策，進行超前部署的藉口。經濟部長王美花日前提出的備援調度，是從桃竹幹管、新竹海水淡化廠、抗旱水井、以及節水措施四個方面進行。但是，這終究只是區域性、甚至是竹科專案式的解決之道，只能治標，不能治本。特別是，前三者涉及跨縣市的民意支持與否的政治因素，而且環境影響評估與後續中央和地方的環境治理，節水措施的部分，則竹科各大廠商無不早就自顯神通，自求多福。

更進而言之，調度水資源的職權雖然在中央，但是地方政府及其在立法院的民意代表，卻都本於保境安民的職責所在，希望「自己的水，要留著自己用」。移撥桃園的水到新竹的應變措施，地方行政首長都「不能，也不敢贊成」。

因此，與其無助的看天吃飯，寄望梅雨季節早早降臨，還不如就此機會執行以下工作：第一，就幾近乾涸的水庫，進行「清淤延壽」的系統性整治工程；第二，釐訂缺水時的水源調度優先順序。前者是經濟部的權責，性質單純，是超越黨派和縣市政府的共識；而後者，是政治的決策，理當由蘇貞昌院長決斷。

缺水時的調度移撥，涉及到部際關係的協調，因此必須提高到行政院的決策層次。從經濟部（水利署／工業局／加工出口區管理處）、科技部（科學園區管理局）、農委會（農田水利署），乃至於廠商、農民、各縣市政府，各有各的立場。如果確認工業用水優先，農業用水次之，民生用水則是希望國人能夠共體時艱，節約用水，則蘇貞昌院長有必要向社會大眾說清楚，講明白。

未雨綢繆，「有水當思無水之苦」。有鑒於科學園區對於台灣經濟發展有無可替代的重要性，三大科學園區、以及其他現有園區，甚至是台商回流的園區開發案，都必須納入縝密的通盤規劃。基於科學園區、各種工業區、產業園區用水大戶的用水量，盤點節水節電配合措施和獎助方案。未來在廣設科學園區之後，園區管理局也應該就可能進駐廠商用水需求的預估，針對廠商的節水節電計畫進行評估，並提出相關的政策配套措施。而重中之重，則是以三大科學工業園區的聚落做為核心，比對園區所在縣市的水庫容量，以及其所必須供應、相對穩定且有季節性的農業和民生用水需求，進行所在地縣市區域自給自足的長期規劃，以因應季節性缺水的強烈衝擊。