最近在網路上學習到一個新名詞：「綠帽癖」。這個新詞的意思是指某些人對自己的愛人劈腿、外遇，不但可以視而不見，甚至可以從中獲得興奮的刺激感。聽說這已是台灣社會中不算罕見的現象了，從傳統對如此境況的人都冠以「綠帽子」、「綠頭巾」、「烏龜」等帶有嘲弄、戲辱的角度來說，古今差別之大，真的是令人啼笑皆非的。

但是，當前的政治氛圍，恐怕也是有點類似的，只是，這裡的「綠帽癖」，倒與男女出軌之事無關，而是一種對「綠色」的莫名、盲目、且身不由己的接納與支持，只要是綠色的招牌，無論是非，也不講黑白，就是完全無條件予以認可，甚且不惜一切的加以捍衛、擁戴。

最近的一樁「政治社會」事件，足資證明。一個號稱「愛妻顧家」的綠營立委，被爆料出「疑似」有婚外情的消息，儘管既沒有「捉姦抓雙要在床」，而且關起門來做的事，除非有錄像存證，也很難有確鑿的證據；但是，這位綠委的說詞，根本是荒腔走板、不足憑信的，可是網路上相信這番說詞的人之多，卻是令人駭異的。

如果有人會認為這件疑似緋聞的「綠帽風波」，會對這兩位綠委、前議員有多大的殺傷力，恐怕就嚴重低估了綠色選民的「綠帽癖」了。綠色，不但是可以原諒的顏色，而且，還戴得心甘情願、得其所哉！台灣的許多選民，幾乎都是有「綠帽癖」的，只要站穩綠色陣營，就是漫天的綠雲罩頂，都是可以原諒的，且由衷支持的，區區的「疑似」，又何足道哉！