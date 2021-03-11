2月大陸實施《海警法》，中國海警強化對在釣島海域日本漁船的追尾行動，升高釣島爭端。相較於2013年2件、14年1件、19年1件及20年8件，今年僅至2月即累計達4件，頻率有增加之趨勢，北京意在持續創造執法的績效，此有助於其對釣島的主權聲索。美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，此舉恐造成誤判形勢或物理上的損害，要求中國大陸停止這種行為。

2月9日，日本防衛相岸信夫與美國駐日臨時代辦約瑟夫．楊（Joseph Young）在防衛省舉行會談，就中國大陸允許有關部門對外國船舶使用武器的《海警法》實施表示「抱有很大關切，絕不能接受」。2月17日，日本防衛省統合幕僚監部宣布，統合幕僚長山崎幸二與美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）以視訊會議形式舉行會談，山崎以《海警法》與國際法的整合性存在問題為由表達「絕不能接受」的相同立場。此為拜登政府上台以來美、日武官最高領導之間的首次會談，雙方針對大陸《海警法》交換意見，再度確認「反對試圖在東海及南海以力量為背景單方面改變現狀」的立場。

執政的自民黨內提案訂定《領域警備法案》反制，以因應海上保安廳船、機無法處置的「灰色地帶」事態發生時，能適時啟動「海上警備行動」，強化海上保安廳權限，或以海上自衛隊入替海上保安廳。渠等認為目前海保廳的武器使用基準準用《警察官職務執行法》第7條規定，若有逮捕犯人及防止其逃跑等恰當理由，即可以在合理且必要的限度下使用武器等。此規定難以應對大陸《海警法》實施後的事態，須另行制定《領域警備法案》。

目前，對於進入釣島周邊海域的大陸海警船，日本以具警察權的海上保安廳應對，海上自衛隊則從距釣島更遠距離的海域開展警戒監視，海上自衛隊任務除監控海警船外，亦掌握大陸海軍艦艇及軍機動態，與海上保安廳分進合擊。日本防衛省的官僚（制服組）認為，若草率行動，給中國大陸提供升高事態的藉口，使對方如願以償，日方目前僅能強調既有主張，冷靜應對。

前日本自衛隊統合幕僚長河野克俊亦認為，在日中關係上，中國不會輕率動用《海警法》，但日本須堅守「尖閣」（釣魚台），否則將會如失去「施政權」的竹島（南韓稱獨島）一般，被排除適用《美日安保條約》第5條。如此，釣魚台列嶼形同遭北京控制，日本須盡一切所能，避免此情況發生。

其實，釣魚台列嶼為台灣的屬島，於宜蘭頭城治下，中共政權若能藉強化釣島的巡護，創造法律管轄事實，有效控制釣島及領海水域，不僅在釣魚台爭端中，占得上風，更可外溢產生對台灣行使主權的事實。我方絕對不可輕忽，放任中（陸）、日在釣島爭峰。對我國而言，捍衛釣魚台即是捍衛台灣主權，蔡政府不能作壁上觀，事不關己的結果將使台灣淪為釣島爭端中最大輸家，亦難以確保漁民在《台日漁業協議》的協議海域的作業權益。(作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任)