為抑制不動產短期炒作、落實居住正義，行政院會11日通過《所得稅法》部分條文修正草案。現行《所得稅法》第14之4條，自然人原本持有房屋1年內出售課徵45%稅率，延長為2年內出售適用45%稅率；原持有房屋超過1年未逾2年者稅率為35%，延長為超過2年、未逾5年；原持有2年未逾10年者稅率為20%，延長為超過5年未逾10年；而持有超過10年者稅率15%不變。

房屋為居住設施，而非炒作的商品。聯合國經濟、社會和文化權利委員會已將「適足居所」列為基本人權。這次房地合一稅制改革，將短期持有的定義，從2年拉長為5年，境內營利事業比照個人納入房地合一稅課稅，同時也明定日出條款。至於外界寄予厚望的囤房稅則缺席此次改革。

但修法後房價飆漲與炒作亂象就會消失嗎？韓國總統文在寅2017年上任後，為抑制房價上漲，先後頒布了20多項政策措施，包括限制房貸規模、增加新稅種、增加房產供給，打擊投機性囤房炒房等，去年下半年還推出綜合房地產稅，房地產持有稅從最高稅率3.2%調高至6%；購置稅率最高也上調至12%。同時，多房者在特定地區賣房，在現行稅率基礎上加收10%的轉讓稅 （兩套房持有者的稅率調高為20%，三套房持有者調至30%），亦即1年內買賣房屋，最高將課徵70%的房產利得稅，持有不到2年，稅率也高達60%。但實施至今，首爾房價飆漲與炒作仍無休止跡象。

面對國人居住困境，去年底我國央行採取全國不分區的信用管制措施，12月30日三讀修正通過實價登錄地政三法，將門牌、地號完整揭露、預售屋全面納管且即時申報，並增訂主管機關查核權及加重罰責，還納入預售屋紅單交易管理及定型化契約備查規定，遏止預售屋交易炒作，健全市場發展。但近期房市預售屋買賣與紅單交易仍舊火熱，六都房價呈現南熱北溫的上揚。

究其原因，不外有三。一是市場游資浮濫，加上缺乏可供投資去化的管道。新冠疫情衝擊全球經濟，但世界性的寬鬆貨幣政策，不但讓全球股市回穩，房價也都同步上漲，加上海外資金回流，利率持續走低，都讓房價易漲難跌。

二是為降低房市衝擊，打擊面有限。政府一方面宣布看似嚴厲的抑制房價措施，但為減輕選情衝擊或避傷及無辜，通常會訂有一些除外情況。在上有政策，下有對策的風氣下，投機客還是可以鑽政策漏洞，炒作農舍、預售屋、或是藉由人頭買房。

三是房地持有成本低。除了交易成本不高外，更重要的是房屋持有成本，不合理的公告地價與房屋造價成本標準，導致台灣房屋持有成本相較其他先進國家低。另一個不合理的制度就是自用住宅認定，讓一個家庭的直系尊卑親屬都能成為人頭。

政府勇於矯正炒房亂象，值得讚許，但建議仍應從朝「單一自住更輕鬆」與「提高多戶持有成本」的方向努力，調降自用住宅稅率與提高差別稅率上限，讓房市回歸穩定的自住市場，實現「居住人權」與「翻轉青貧世代」。此外，政府更應從健全投資環境與加速產業轉型升級著手，引導民間資金投入實體建設，與建造適量的社會住宅，這才是正本溯源之道。

（國立空中大學商學系兼任講師）