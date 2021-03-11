在雙方還在喊話、叫陣的過程中，中國大陸突然宣布派遣兩位負責外事的高官前往美國與拜登政府高官會晤。其中顯露什麼玄機？北京還是華府更需要跟對方溝通？還是彼此可以各取所需？

中共中央外事辦主任楊潔箎與外長王毅18日將連袂飛往阿拉斯加州安克拉治和美國國務卿布林肯與白宮國安顧問蘇利文會面，針對雙方關切的議題交換意見。

早在拜登當選之後，美中兩國就公開喊話互比聲量或是鴨子划水私下較勁。王毅、楊潔箎先後訪問歐洲有失有得，大陸領導人習近平主持中國與東歐會議雖然大致成功，但也有少數國家領導人不來捧場。北京最得意的成就之一就是，不顧拜登反對，成功地說服歐盟簽署《中歐投資協議》。另一重大進展則是成立《區域經濟夥伴協議》（RCEP），這也促使習近平宣布中國計畫朝「跨太平洋不斷進步夥伴協議」（CPTPP）進軍。王毅、楊潔箎並不斷呼籲拜登政府停止干預台港藏疆事務等內政問題。

當然，拜登政府也不是省油的燈。在這段期間，拜登透過視訊會議極力與歐洲、印太戰略盟國尋求協同一致的對中政策。儘管與歐盟之間的共識尚未完全達成，但美國與印太地區盟國之間的進展卻讓北京感到不安。再加上美、英、法、日、印、德、澳等國航母與軍艦都在西太平洋出沒，也讓中國大陸看得觸目驚心。

此外，拜登政府還計畫籌組「科技民主聯盟」以對付中、俄、伊朗、北韓為首的「科技專制聯盟」。一旦這兩個聯盟正式成形，大陸承受的壓力可能比前總統川普只知單打獨鬥的時期更為沉重。

更讓北京緊張的是，拜登還計畫在上任第一年就舉行「民主峰會」，高舉民主大旗與反民主的國家進行長期對抗。

針對王毅與楊潔箎要求美國停止干預台港藏疆事務的呼籲，拜登不做回應，但卻透過白宮3日公布的《國安戰略暫行指南》公開支持台灣。再加上「科技民主聯盟」與「民主峰會」都有美國力挺台灣的身影，更讓北京感到情況不妙，必須盡早與拜登的國安團隊展開對話溝通，瞭解拜登心中究竟對中美關係有什麼看法與立場。

這次雙方負責外事官員在安克拉治會談，應只會在台、港、疆等問題點倒為止，不會糾纏不休，否則徒然破壞氣氛。中方可能針對疫情、氣候變遷、防擴散、朝鮮半島與伊朗非核化等議題試探合作的可能性，如果北京願意參加美俄《中程導彈條約》的重啟談判，雙方應有很大機會重新啟動擱置長達4年多的中美「戰略與經濟對話」。

果真如此，儘管中美兩國還有許多議題意見相左甚至高度競爭，但只要他們能重返「戰略與經濟對話」，北京與華府都可宣稱雙方關係「重回正軌」。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）