從3月初以來，美、中對台灣問題針鋒相對，民進黨政府認定美國總統拜登比前總統川普更「反中保台」，行政院長蘇貞昌得意洋洋表示，「過去有人譏笑我們押錯寶」。但關鍵時刻，美國國務院及大陸外交部分別宣布，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、大陸外交部長王毅將赴美與美國國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文舉行高層戰略對話，台灣進入提心吊膽時刻。

美中恢復高層戰略對話

白宮4日公布《國家安全戰略臨時指南》，布林肯同時發表〈為美國人民的外交政策〉演說為初期美中關係定調，中國是美國安全的最大挑戰，美中關係是「21世紀最大地緣政治考驗」。美國同時啟動外交攻勢，在拜登主導下，「四方安全對話（Quad）」的美、日、澳洲及印度元首將於12日首度舉行視訊高峰會；布林肯與美國國防部長奧斯汀將聯袂出訪日、韓，舉行外交、國防「2+2」對話。

拜登對大陸立場強硬，國際安全戰略專家莫不認為，「極端競爭論」壓縮了接觸、合作的機會與空間，美、中對話的機會之窗正在快速關閉，民進黨政府也採類似解讀角度，認為有利「反中保台」大勢。兩國突然宣布恢復停頓已久的高層戰略對話，事出突然，令人意外。當然，美、中對立不會因一次對話而化解，但驗證了布林肯所言：「我們與中國的關係，將是應該競爭時競爭，能合作時合作，有必要對抗時對抗。」

Quad峰會議題並未提及中國，但劍指大陸路人皆知，Quad是否會成為制度化的聯盟，或是擴大為「Quad Plus」是各界關注的重點，大陸批判Quad實際上就是「反中集團」。為反制美國外交出擊的壓力，楊潔篪、王毅、駐美大使崔天凱輪流上陣，向美方喊話。

王毅指出，海峽兩岸必須統一，也必然統一；一中原則是中美關係的政治基礎，是不可逾越的紅線，拜登政府必須徹底改變上屆政府越線、玩火的危險做法。白宮發言人莎琪回應，美國將信守包括三公報、《台灣關係法》與六項保證的長期承諾，並協助台灣維持足夠自我防衛能力。

在軍事層面，大陸國防部發言人吳謙在第13屆全國人民代表大會第4次會議表示，今年中共國防預算比去年增長6.8%，其中部分是為了應對民進黨堅持「台獨」分裂立場帶來的國土安全風險。中共總書記習近平則對解放軍和武警代表團宣示，當前中國安全形勢「不穩定、不確定性較大」，全軍要統籌好「建設和備戰關係」。所謂的不穩定、不確定性，主要當指美、中戰略競爭形成的挑戰與壓力。

無限上綱解讀美國承諾

美國印太司令部司令戴維森在參院軍事委員會聽證會中警告，「台灣是中共野心企圖之一」，6年內恐面臨顯著威脅。印太司令部將增加預算加強軍備，包括更多長程武器，在關島建立飛彈防禦系統。美中貿易戰、科技戰尚未解決，外交、軍事領域的競爭漸趨白熱化。不過，在拜登「競爭中有合作」的架構下，美、中不會回到川普時期的全面競爭狀態，過度解讀「反中保台」對台灣有害無益。

所謂「反中保台」是綠營人士的主觀期望，從來不是美國的官方用語或立場，美國支持台灣民主發展、維持對台灣的安全承諾，是美國兩黨共識及一貫政策，但不能與「反中」畫上等號；拜登政府遵守過去40多年維持兩岸現狀的「一中政策」，川普政府晚期雖不斷挑戰一中，卻從未跨越建交、駐軍兩條紅線，拜登政府更重返「戰略模糊」方針，所謂「保台」顯然是過度解讀。

美國瀰漫反中情緒，民主黨重視人權及民主價值，但強權競爭終究無法脫離地緣政治，美、中各有優勢及弱點，都面臨國內外壓力，拜登強調務實、以結果為導向的外交政策，中方呼籲合作，顯示在美、中激烈競爭之下，仍有共存、合作機會，接觸對話往往是最佳解決方案。

面對瞬息萬變的國際政治，位於暴風圈中心的台灣必須精確掌握、正確解讀各方立場及政策，切忌無限上綱解讀美國的承諾，製造台灣安全無虞的假象。