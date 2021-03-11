日前蘇院長在立院答詢時斬釘截鐵表示：「核四不可能重啟，也非三接備案」；被環團批評：蘇貞昌的說法是簡化問題，也是恐嚇、威脅人民，不要再拋出「二選一」的題目誤導民眾。時隔一天蔡總統在民進黨中常會更堅定表示：「核四絕對不是選項，因為核四安全不可信」。

且不論此番保證保鮮期能有多久，歷史翻回2006年，當年的行政院副院長蔡英文於視察核四現場，要求台電公司要如期如質完工，並且要協助核四工程解決缺工、缺料問題時，蘇院長為何不嚴予拒絕，反而放任台電繼續耗費鉅資將核四蓋到幾近完工？

近來三接工程紛擾不斷，藻礁觸礁只是冰山之一角，凡有建設必有破壞，即便避開敏感生態區難保不是換做另一塊淨土淪陷，而環評制度設計的目的即在如何以專業科學降低建設帶來的破壞。

我國憲法增修條文第十條明載：「經濟及科學技術發展，應與環境及生態保護兼籌並顧。」然而為謀求國家的永續發展還需另一重要支柱，即「社會正義」，或可延伸解讀為「倫理道德」，簡單說政府需具備執政的能力與良心，人民則要崇法務實，落實服從與尊重的民主。

非核家園，藻礁永存，減煤低碳，綠電蓬勃發展，看來真是美麗寶島的夢幻憧憬，但政府總得誠實告訴民眾未來三年電真的夠嗎？台灣若想甚麼汙染破壞都不要，距離新竹200公里外就有一座年發電總量達450億千瓦的福清電廠，只要把那有如「定海神針」的四個字掛嘴上，高唱「我們都是一家人」，請對岸老大哥拉條電纜過來，家人豈有不幫忙的道理？但要拆了民進黨神主牌茲事體大，就當天方夜譚吧！

還是忍不住想請教蘇院長，八月萬一核四重啟、藻礁公投雙雙過關了，您要不要下台一鞠躬呀？

(作者為退伍軍人)