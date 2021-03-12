在朋友的邀約下，我踏上了這趟湖北之旅。剛開始的我滿心期待又忐忑不安，期待揭開湖北的神秘面紗，忐忑將要與素昧平生的人相處八天。但當旅程結束後，回首這八天會發現，湖北之美不失所望，結交到的朋友告訴我，我的緊張是多餘的。

從下飛機的那一刻，我先是被武漢天河機場的氣派所震懾，接下來的旅程更是驚喜連連。到達湖北的當下，已是夕陽西下的時刻，我們來到幽靜的東湖，下榻在東湖賓館，賓館附近綠樹疊翠、曲徑通幽，望著靜謐優美的東湖，一切的煩惱都拋諸腦後。

■升船機 讚嘆神奇

隔天一早，我們驅車前往座落於宜昌的長江三峽大壩，到達目的地後，我們轉乘輪船，漂泊在長江上，邊聽著詳細的導覽，邊一覽長江的風光。當我還沉浸在長江的波瀾壯闊，輪船已不知不覺駛入升船機，由於長江上下游水位落差極大，有句話是這樣說的：「大船爬樓梯，小船坐電梯」，因為我們所搭乘的是三千噸以下的船舶，所以能夠搭乘升船機，只需耗時約四十分鐘，若是萬噸級的船舶，則只能從五級船閘通過，前後需要三、四個小時。當升船機緩緩升起，我們面對下游，視野逐漸開闊，能夠遠眺長江附近秀麗的山景，但轉過身，我們面對上游，瞬間回到了地平線，讓我不禁讚嘆長江上下游水面的懸殊差距。

下午我們造訪了望家祠堂，望家是三峽地區的望族之一，而望家宗祠是如今三峽地區規模最大、保存最完整的祠堂，在古色古香的建築裡，感受到薪火相傳、代代延續的家族向心力。晚上，回到壩堤下游欣賞夜景，夜裡的三峽大壩在燈光的投射下，再加上洩洪的波濤洶湧，顯得更加宏偉。來到宜昌的第二天，我們繼續參訪三峽大壩的相關工程，像是三峽左岸電站、長江珍稀魚類中華鱘保育中心等等，我們也實際到了壩堤和五級船閘上方，感受三峽大壩的浩大與震撼，真可謂世界級的偉大工程。

■神農架 尋找野人

結束長江三峽大壩的參訪後，我們抱持著尋找「野人」的好奇心，歷經了翻山越嶺的路程，來到神農架國家公園，那裡氣候宜人，氣溫涼爽，能讓我們暫時躲避湖北酷熱難耐的天氣。有別於長江三峽大壩的氣勢磅礡，神農架給人更貼近大自然的親切感，園內山高林茂、鍾靈毓秀，漫步在神農架國家公園，沿途盡是些奇形怪狀的岩石，看著一旁的解說板，聽著導遊的解說，試著理解那些富有想像力的岩石名稱，讚嘆大自然的鬼斧神工。爬到神農頂附近的瞭望台，遠眺一望無際的神農架風光，讓人心曠神怡，閉上雙眼享受徐徐吹來的自然風，彷彿達到物我合一的境界。

接受完大自然的洗禮，我們回到了武漢。從前我們只能在課本上讀到有關黃鶴樓的詩詞，如今終於親眼目睹黃鶴樓的樣貌，雖然黃鶴樓經過遷址，已不在原本的所在地，且景物也大不同，但站在樓中眺望武漢市，望著滾滾長江流水，彷彿稍微能體會詩人當時創作的意境。

■鎮館寶 聆賞編鐘

在武昌，最有名的歷史事件莫過於辛亥革名武昌起義，我們參觀了辛亥革命博物館，去一探改變中國歷史的故事背景。雖然後來的三天都待在「中國三大火爐」第二名的武漢，但我們的興致絲毫不受天氣影響，繼續參觀湖北省博物館，其中我印象最深刻的是「鎮館之寶」是曾侯乙編鐘，不僅近距離看到編鐘的全貌，還觀賞了編鐘演奏會，編鐘的聲音迴盪在演奏廳以及我的心中，久久無法忘懷。參訪行程的最後，去到中山艦博物館，看著中山艦被砲擊的傷痕，難以想像當時的場景，究竟都經歷了了多少風風雨雨，才會有這些傷痕，讓我領略到戰爭的殘酷。

這八天的湖北之旅，說長不長、說短不短，卻成為我心中不可抹滅的美好回憶，不管是這裡的水光山色，或是名勝古蹟，處處都展現了湖北的魅力。而一段旅程最重要的不只是豐富的景點，還有隨行的同伴們，能夠在此遇見他們是緣分，緣分讓我們相遇，讓我們共同玩樂，這份珍貴的情誼回到了台灣依舊延續。（作者，本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供）