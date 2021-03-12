旱象嚴重讓人心驚，不但影響農業耕作，工業生產亦岌岌可危，經濟部長只會臨渴掘井，眾官員享盡榮華富貴，卻提不出積極有效因應方案。

農漁獵百業順應天時營運，旺季投入生產，淡季修補器具；政府面對旱象水庫見底，自應順勢清淤，增加蓄水容積，延長使用壽命並增進運用效率，政府失能冷漠至此地步，真是讓人痛心！

為何政府老神在在無視民瘼，君不見日前政治人物爆出桃色疑雲，讀者若以當事者姓名為關鍵字搜尋，就可以發現，政府掌控下的媒體幾乎無一報導，就好像全無此事。

這就是當前媒體生態，當權要你看到什麼，聽到什麼，幾乎全面掌控，異議媒體聲量被壓縮到最小，資訊管控嚴密程度到驚人地步。

政府若能夠透過操控訊息來主導百姓思維趨向，政府還需要去注重施政績效嗎？當天聽不是來自民聽，天視由政府掌控，黨意透過媒體操控人民的大腦時，還能指望這個政府會認真治理國家嗎？這種環境下的官員不會貪污嗎，