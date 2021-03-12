民進黨已婚立委王定宇與民進黨發言人顏若芳被爆同居，社會原本對於政治人物的緋聞見怪不怪，八卦最多炒作兩天就船過水無痕，但兩位當事人編造的「房東與房客」清純關係實在違背常情常理，話術一下就被民眾拆穿，頓時由風波釀成風暴，爭議也從私領域蔓延到公領域。更嚴重的是，政治人物慣以話術誤導民眾的認知，幾乎到了指鹿為馬的程度，若讓他們僥倖得逞，人民將淪為政黨的玩具，選舉則成為掌權者維權的工具，民主就不再是「人民為主」了。

說謊儼然成政客必要之惡

首先，此事絕非純然私領域事件，社會有明辨是非的必要。民意代表肩負公共責任，承擔社會高度期待，公私領域的道德要求很難截然畫分，私德不佳者很難被相信可以成為可信賴的公職人員，反之亦然，兩位當事人運用話術蒙蔽真相，企圖博取選民的繼續喜愛與支持，本身就是民意代表訴諸公眾的政治行為，對於未來選舉將產生民意形塑的效果，對於他們未來行使民意代表職權和扮演政黨發言人角色都將產生「護盤」效應，對執政黨的社會形象和公眾信任也會發生一定的作用，所以無法將其單純視為私領域行為。

王定宇與顏若芳都是專業政客，都嫻熟政治行為，掩蓋事實、自我美化是家常便飯，由於習慣成自然，事先套好「租房」的說詞矇騙大眾，一點都不傷腦筋，以為這樣就可以糊弄人。殊不知對政客們玩弄政治話術，民眾見多識廣，早已產生免疫力，對於這類不符常情、背離常理的謊言，一聽即知真偽，如何能取信於人？何況有關情慾的事，由於眾人多有切身經驗，對真假的辨識能力較強，所以對於政客的虛假話術很能破解。至於政治上的謊言，由於缺乏親身經驗與第一手資訊，加上政客精於話術與騙術，所以很容易誤信上當。

前美國總統小布希為型塑入侵伊拉克的有利輿論，稱「伊拉克擁有大規模毀滅性武器」，不但美國民意信以為真，許多老練政客也被唬弄得團團轉。說謊儼然是政客、政黨與政府的必要之惡，被當作權力登龍術，也被當作政務行使術。政府領導人為了實現特定目標而散播半真半假的資訊，或許情有可原，但說謊為何成為必要的治國策略？政客與政黨用來遮蔽真相或者散布恐懼的謊言，是否具有不可或缺的政治價值與效益？童叟無欺難道不能成為政府、政黨與政客共同信守的行為模式？

以話術唬弄民眾 以騙術統治國家

川普是美國歷來最精於話術、濫用「另類事實」迷惑世人的總統，為了幫民眾拆解他的話術，美國主流媒體孜孜不倦做事實檢查，使得「後真相」時代的真相大白於世。但謠言和所謂「另類事實」一點都沒變少，甚至更加甚囂塵上。政治謊言滿天飛，許多人對於荒誕無稽的謠言深信不疑，「另類事實」似乎成為政治運作與媒體活動的常態。世界似乎沒有所謂的事實，只有不同立場和角度認定的事實，由此而產生「後真相」的說法，真相如何無關事實，端看你從什麼立場去認知與認定。

民進黨政府最擅長製造「另類事實」，就拿「自由鳳梨」大內宣來說，明知受限於經濟規模、衛生檢疫及消費習慣等，鳳梨在產地每公斤不到20元，政府卻宣布海空運最高可以到105元，但有農民和出口商賺到這等好康嗎？依農委會的資料，台灣鳳梨1年出口大陸達4萬多公噸，占鳳梨總外銷比例的97%，過去蔡政府一再宣傳，台灣農產品不能只靠大陸，要賣美國、賣日本，還說要新南向，但官方數據直接揭穿了民進黨大內宣的騙術。

再說中天新聞台，民進黨政府為了型塑關台輿論，長時期處心積慮編造不實謊言，說什麼旺中媒體受國台辦指使，旺中集團收受中共補助，中天為北京對台「入戶、入腦」的統戰工具，甚至有綠營網軍製作假影片謊稱是「中大新聞」，謀殺中天專業形象，以期減少關台時的反彈壓力。

這個政黨以話術唬弄民眾，以騙術統治國家，已到了不擇手段的程度，其所編造的「另類事實」無以計數，且已深入人心，成為騙取民眾支持與順從的蜜糖與嗎啡。王定宇和顏若芳「另類事實」的話術，只不過是將政治騙術伸延到私領域，用來遮羞自保而已。