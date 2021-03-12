面對56年來最嚴重旱象，經濟部長王美花一句「鑿井取水」嚇壞全台，更被挖苦「缺電要不要鑽木取火」。話說出口，同僚只好背書「廠商主動建議」，沒想到遭竹科打臉，指環評不允許汲取地下水。重點不在臨渴鑿井，而是面對水土保育，政府記不住教訓。最可怕是旱象一旦惡化，導致全球IC供應鏈斷鏈，恐造成災難性後果。

每年秋冬到隔年梅雨季，台灣遭逢旱象已成「新常態」，但台灣並不缺水，只因天候異常，大旱後伴大澇，如2015年上半年台灣乾旱，8月蘇迪勒颱風卻讓石門水庫3天洩洪逾2億噸水，相當於整座水庫的水量，讓專家笑稱水資源是台灣的過路財神。

但多年旱象卻未帶給政府教訓。2005年經濟部長何美玥因桃園缺水下台，請辭的還包括水利署長及台水董座。惟當年缺水非因旱象，而是颱風帶來豪雨，導致集水區因過度開發引起水庫水濁度飆高如泥漿，台水只能停止供水。

主管水情的經濟部難辭其咎，何美玥一肩扛起，事後經濟部也寫檢討報告檢視規畫與現實的落差。但今天前瞻水環境建設投入2500億，3年半做了什麼？全台9大水庫蓄水量剩1成，部長卻談「鑿井取水」還辯護，幾乎不見具體作為。

最近王美花提「三管齊下」，鑿井取水，外加「桃竹幹管」及「新竹海水淡化廠」，即便如此，1天汲取30多萬噸水，又如何因應台積電北中南3廠1天逾15萬噸的水需求？

台積電不僅是護國神山，還是全球IC鏈命脈。雖然竹科廠商買水自救，水車就要滿街跑了，但政府怎能靠天吃飯？只有制定長期水土保育政策，透過跨部會合作才能畢其功。鑿井取水，簡直是天方夜譚。