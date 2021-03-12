人際關係就像身體一樣，會生病，也可以變得健康。強健的人際關係在經歷考驗後，彼此的抗壓性會提高，感情變密切又長久。但偏偏過去一年受新冠病毒疫情影響，大家在一起的時間少了或過多了，造成的關係衝突就更加激烈。英國王子哈利與梅根一家接受美國媒體訪問大爆遭王室歧視；台日桌球神仙伴侶江宏傑與福原愛的婚姻風波；民進黨立委王定宇的房東房客緋聞也炒得風風火火，到底要維護人際關係有那麼難嗎？

人心不古，人的想法愈來愈複雜多變，要建立長久有韌性的人際關係的確愈來愈難。畢業於哈佛大學的心理學家梅樂妮．喬伊寫了一本書《關係免疫力：哈佛心理學家教你建立有韌性的人際關係，有效修復情感裂縫》，書中提到近年來醫界與科學家一致發現，孤獨、社會孤立不僅會造成心理問題，也會連帶影響到身體健康。相對地，人際關係越穩定、越長久，幸福感就會越高。

但是我們從小到大在家庭、學校、工作場合所受到的各種傷害，包括情緒勒索、霸凌甚至是身體侵犯等，常導致我們內心發展出許多防禦策略，只要關係中一有不合，就會用衝突或逃避解決問題，最後導致兩敗俱傷。尤其在網路時代，我們更是動不動以「刪友」或「封鎖」來解決關係問題。甚至不惜透過「爆料」、「自裁」傷害別人與自己。

作者研究人際議題多年後發現，關鍵在於我們沒有努力維持關係的穩定核心：「安全感」與「連結感」；也沒有學到「處理衝突」與「正向溝通」的技巧，導致往往事與願違。越想要有安全感的人，反而一直在破壞對方的安全感；越想要受到肯定的人，卻一直在否定自己。

其實相處時最重要的精神，就是保持坦白自然。時時覺察自己的感受與想法，適時表達，才能與對方一同面對問題。更重要的是，關係中要保持權力平等，不要想展現控制欲，會這樣做其實是因為自身的羞愧感太重、自信心不足，才會想要維持自己那虛假的安全感。

不管是疫情造成人與人之間的冷漠，或科技虛擬網路讓人疏離，人與人的關係ㄧ旦斷裂，要重新修復破裂的感情都不容易。試著找回久久失落的自己，勇敢顯露出心裡脆弱的一面，安慰長久以來被壓抑的內在小孩聲音，才能讓人我都開心。畢竟關係就像身體一樣，只要內外在的壓力來源升高，免疫力就會降低，遇到一丁點小問題就會崩潰。

畢竟想要過得幸福又健康，好好處理人際關係不是奢侈品，而是必需品。夫妻如此、王室如此、兩岸如此，種族之間、國與國之間，應該都是這樣。（作者為台北市出版公會理事長）