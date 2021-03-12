最近在網路上年輕租屋族最夯的話題，就是如何可以花8000元在台北市中心與美女房東「分租」房間，還可獲得早餐與溫馨接送服務。這當然是鄉民在酸民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳的同居緋聞。

其實國人都心知肚明，這是王定宇犯錯後編造的粗糙謊言，儘管街頭巷尾還有網路上議論紛紛，綠媒卻寧可犧牲收視率，不報就是不報，至於民進黨從黨主席蔡英文到黨婦女部、婦運立委也都視而不見，全然漠視，這種毫無道德底線的執政黨，可說是國家的悲哀。

尤其在民進黨全面執政下，府院黨3大「發言人們」連爆爭議事件，更掀起網友議論。而總統府前發言人丁允恭和民進黨發言人顏若芳都是涉及不當的男女關係，丁允恭自行請辭，而顏若芳紋風不動，這也讓民眾對民進黨發言人們的挑選標準和道德要求打上大大的問號。

據報導，作為執政黨的大牌立委、中常委，王定宇照顧顏若芳不遺餘力。兩人同屬民進黨內由海派擴張而來的「湧言會」，兩人的私誼是否有涉及黨國政務，民進黨應該追查。而且身為女性總統兼黨主席的蔡英文對此緋聞竟然毫無反應，也讓人失望。以高舉女權運動旗幟而成為民進黨不分區立委的范雲呢？這次也沒出聲，沒出來批判這種性與權力交扯的裙帶關係，這也極高程度說明了民進黨的人權女權喊得震天價響都只是政治包裝。

更滑稽的就是民進黨婦女部，以往只要是民進黨的政敵人士出包有曖昧，婦女部都會搬出大部頭的女權自助餐把對方講到簡直不該出生人世，但遇到民進黨內的種種荒誕不經，婦女部則噤聲不語。不久前，總統府發言人丁允恭玩弄女記者事件，婦女部沒說話；這次黨的女性發言人和已婚立委同進同出同住一屋簷下，婦女部還是沒說話沒動作。民進黨婦女部在蔡英文當政下，不但功能不彰，甚至連基本的是非都從缺，這還要台灣女性如何能夠信任民進黨？特別是在「工作、權力、性」的各項女權爭議同時存在於此一執政黨內的文化時，女性朋友（特別是年輕女性），都該對民進黨徹底覺醒了。

在「一顏為定」事件中，還有非提不可的媒體自我矮化。在一眾綠媒中，這樁執政黨醜聞完全沒有報導痕跡，相當淨化，淨化到幾近自我閹割，完全不敢捅馬蜂窩似的，無視網路的熱議，就當作沒發生，此舉也太對不起觀眾了。

平時有個小模穿著暴露、羶色腥的馬路消息，這些媒體都像吃了春藥一樣興奮地大篇幅報導，但遇上事件對象是黨政要員時，綠媒就全部自我思想檢查、放棄媒體職責。而當然，向來順從上意的媒體主管機關NCC也不會認為這妨礙了民眾「知的權利」，然後對綠媒提出糾正，和處理中天新聞完全是雙標看待。

這樁民進黨的緋聞，凸顯的不但是黨內道德的淪喪，也讓「新聞自綠」髒出了新高點。（作者為資深媒體人）