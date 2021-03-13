傳承眷村懷舊口味的王記涼麵，招牌香醇不甜不膩的芝麻醬，口感清爽，讓顧客味蕾大開全靠這家傳獨門配方，緊緊抓牢忠實顧客的胃，也因為麵條都是當天現做現賣，每天限量200碗，總是不到中午就銷售一空提早打烊。

老闆娘李春華說，涼麵料理手藝是眷村婆婆教的，當年從四川成都來台，把北方人飲食文化涼麵、涼粉都帶進來，揉麵、煮麵添加大蒜、芝麻、醋調味，可說是北方人的日常。

當時都是夏天的時候做給眷村小孩吃，因天氣熱，小孩容易沒食慾，有了涼麵胃口就大開，後來這道好吃的眷村開胃料理傳開以後，許多本省媽媽希望可以訂購，於是婆婆開始多做貼補家用，之後就在眷村開店賣涼麵，一賣超過40年。

這幾年夏天愈來愈熱，她嘗試把涼麵醬料比例微調，芝麻醬會膩，太甜不開胃，提增了酸的口感、減少芝麻醬用量，沒想到切中大眾口味，1天只做50斤麵條、約200碗麵份量，中午不到就銷售一空，供不應求，原本開店時間是從上午8點賣到下午6點，只好改成售完為止。

「沒提早打電話訂根本吃不到。」顧客陳小姐大推這家涼麵，她說吃下第1口立刻打開味蕾，而且麵條不是黃色油麵，都是老闆當天新鮮現做的麵條，無負擔健康又美味，這絕對能列入是她口袋裡的美食名單。