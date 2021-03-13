1970年代最困擾人們的問題是通膨，那時全球處於「高通膨、低成長」，兩位數的通膨率是家常便飯，面對這個處境，究竟該降息來刺激成長，或者升息以抑制通膨，各方論戰不斷，台灣的「王蔣論戰」曾轟動一時。世局如此，通膨的烏雲也始終籠罩於1980年代的台灣。

隨著GATT烏拉圭回合談判達成協議，1995年起各國大幅調降關稅，自由貿易邁入新里程碑，在市場開放競爭下，昔日業者動不動就將成本轉嫁給消費者的情況明顯改善。此外，大陸崛起使得全球分工進入新紀元，多數消費品連年跌價，全球進入「高成長、低通膨」年代，美國總統柯林頓還稱此為新經濟（new economy），通膨日趨溫和。

台灣於2002年加入世貿組織（WTO）後，隨著市場開放，零售端幾近完全競爭，物價趨於平穩，此後多年非但沒有通膨反倒有通縮，那些年困擾經濟學家的通膨，隨著自由貿易及全球分工，似已消失，因為全球供給不虞匱乏，「過多貨幣追逐過少商品」的情況已不復出現。

值得注意的是，自由貿易及全球分工雖然讓零組件、消費品處於完全競爭而價格平穩，但原料端則不然，國際農工原料、原油及金屬多數仍處於寡占局面，只要產油國達成減產協議，油價便扶搖直上，而在國際熱錢大肆炒作下，黃豆、小麥、玉米、棉花、糖、銅、鎳、錫、鋅的行情也常常是一飛衝天，這告訴我們，在原料市場上依然存在十分嚴重的「過多貨幣追逐過少商品」情況。

統計顯示，2007年鎳每噸衝至4萬美元、錫每噸直逼1.7萬美元，鉛3千美元，迨2008年油價狂漲至140美元，黃豆每英斗升破16美元，稻米20美元，這些原物料短短一年大漲九成，甚至一倍以上，其飆漲已近瘋狂，若非隨後全球金融海嘯重創經濟以致價格崩跌，國際農工原料及油價會被炒作到什麼地步，實難想像。

原油、農工原料飆漲會讓廠商的生產成本升高，廠商將本求利，成本最終還是會反映到零售端，縱使2000年以來的貿易自由化及全球分工有助於平穩物價，但碰上原油、農工原料如此瘋狂大漲，零售端的消費者物價（CPI）不可能平靜無波，2008年上半年台灣、美國、韓國的通膨率升至4％，新加坡及中國大陸逾7％，銷聲匿跡二十多年的通膨又漫天蓋地而來，全球經濟一片狼藉。

這說明自由貿易及全球分工固然已大幅改善1970～1980年的通膨，但釀成通膨本身的貨幣、貪婪、恐慌等基因依舊存在市場經濟裡，只要熱錢氾濫，貪婪之火一點，炒作之風一吹，恐慌之心一生，農工原料、原油及金屬隨之飆漲，通膨幽靈便被召喚出來興風作浪，全球經濟又將重創。

今天的情況正是如此，在美國無限量化寬鬆（QE）大印鈔票下，熱錢四處氾濫，熱錢所至非僅迫使各國匯率升值，也讓國際農工原料行情一路攀升，原油價格近半年已由41美元升至61美元，黃豆、玉米更較去年大漲五成，至於鎳、銅、錫更比去年同期上揚五、六成，棉花、橡膠也飆漲逾四成，這一波農工原料漲勢驚人，據此研判通膨大有捲土重來之勢，令人憂心。

事實上，主計總處已在日前公布2月物價統計報告時示警，依過去的研究，國產內銷價格領先消費者物價（CPI）約兩季，意思是廠商進貨成本提高雖不會立即轉嫁至消費端，但如果原油、農工原料價格持續上揚，CPI的漲幅必將擴大，2008年上半年就是如此，值得注意的是，那時還沒有QE便可以在原物料市場推波助瀾，如今有無限量QE火上加油，推升通膨的風險自然是更大。

我們許久沒有歷經通膨，幾乎已忘掉通膨的可怕，但凡是經歷過1970～1980年通膨者都明白通膨的可怕，這類成本推動型的通膨，比需求拉動型的通膨更棘手，當年曾令經濟學家束手，連諾貝爾經濟學獎得主薩繆爾森（Paul A. Samuelson）也認為這仍是經濟學的一片未知領域。不只薩繆爾森如此認為，經濟學家梭羅（Lester C.Thurow）於1982年所著的五個經濟難題的挑戰，也把如何尋找通膨對策列為第一大難題，通膨之難解於此可知，昔日如此，今日亦然。

主計總處月前預測今年通膨率只有1.33％，國發會年初所訂的通膨率（核心CPI）目標也只有1.0～1.5％，國發會龔明鑫主委去年底接受本報專訪時曾表示：「過去國際資金投資範圍較小，過多資金只要投入初級原物料市場，極易推升農工原料價格而造成通膨疑慮，但隨著自駕車、電動車、再生能源、氫能等未來性投資領域愈來愈多，國際資金押在原油等農工原料意願大大降低，據此研判原油及農工原料大漲而引發通膨的可能性不大。」然而，從近月原油、農工原料的凌厲走勢看來，龔主委的看法恐怕得修正一下，而內閣也得提前因應才行。