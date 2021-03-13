蔡英文說：「核四不是選項，因為核四安全不可信！」核四安全不可信，是因為核四被政客蹉跎20年，停工廢棄十多年，再加上民進黨與反核人士不斷灌輸非核觀念，再安全的核電廠也不安全了。

日本福島311大地震，讓台灣忘了日本企業也是會扯爛汙的；也讓台灣忘了自身能源96%靠進口。

民粹發功，眾口鑠金，廢了核電；卻忘了大陸福建、廣東沿海也有核電廠。

如果核電廠不安全，那麼，福建、廣東核電廠有事故，台灣豈能倖免？

如果，福建、廣東的核電廠很安全，那麼，台灣經濟建設豈不輸輸去？如果，大陸核電廠安全無虞，那麼，何不邀大陸來台建安全核電廠？民進黨除了掩耳盜鈴、自欺欺人之外，對台灣的建設可以說沒半撇。

綠電未成，先廢核電，以煤以氣換核電，再用文青話術「用愛發電」催眠年輕人，唬弄外行人。最終是「以肺發電」，犧牲國人健康，圖利國外煤炭和天然氣發電的產業鏈廠商，還要犧牲數千年有成的藻礁。未蒙其利，先受其害，天下哪有這樣愚蠢的政客？不就是其中有龐大的政商利益！

蔡英文「驚句」改為：「民進黨絕不是選項，因為民進黨不可信！」倒是完全可信的「金句」！