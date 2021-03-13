鳳梨因被驗出「介殼蟲」而遭陸方禁止進口，引發各界關切，也激起國人購買的熱情，甚至還造成鳳梨價格上漲，一時之間「失政」彷彿變成「德政」。但問題並沒有解決，人的胃納是固定的，購買鳳梨，自然會減少其他水果的消費，造成其他水果價格下滑。政府呼籲全民救鳳梨，卻要其他果農付出代價，應該是始料未及的。況且，若鳳梨出口問題無法解決，難道明年此刻，又要大家一起大吃鳳梨嗎？

怪胎台農發「近親繁殖」

鳳梨事件後，蘇院長赴高雄視察並表示，在蔡總統指示下，將成立「農產品國家隊」，不讓鳳梨價格比前幾年差。這讓大家想起農委會2016年輔導成立的「台農發」（台灣國際農業開發公司），當年就以「農產品出口國家隊」為號召，如今成立超過4年，到底為台灣農產品出口做出了什麼貢獻？依照農委會的說明，「台農發」2020年外銷農品總量1010公噸，占台灣農作物出口132萬公噸0.08%；以這種績效，想要達成農委會當年為它設定的「農產品進出口」、「技術輸出」及「海外投資與資材外銷」等核心任務，真的是天方夜譚。

最令人擔心的是，該公司成立後每年虧損數千萬元，至去年第3季已累積虧損1.3億元，耗掉2.4億元資本額的半數。原來從紐西蘭延攬回國，據說是創造奇異果Zespri行銷奇蹟的董事長陳郁然，在去年中離職後換了農委會主委陳吉仲的學生洪忠修，而洪董的妻子是陳主委辦公室祕書，顯然是「近親繁殖」關係。暫不管這些人事關係，擺在眼前的是，該公司績效不彰，連生存都已發生困難。

台農發是個「怪胎」，說是要落實蔡總統競選政見，卻未提供足夠的資源，硬要它「小兵玩大刀」。政府說它是「百分之百民營」，所以不必到立法院備詢，董事長卻由政府任命，將「擴大新興出口市場」重任交給不需要負盈虧責任的經營團隊，不虧本才怪。設定資本額10億元，政府控制的台肥出資8000萬元，兆豐銀行3500萬元，外貿協會、國合會、CAS協會等各投資2000萬元，只湊到實收資本額2.4億元，顯然各界並不看好其前途，這個「國家隊」的規模竟然和中小企業差不多。

農委會為它的績效打圓場，說它今年將會「損益平衡」，出資單位也為它開脫，說它屬於創導性投資，政策目標非短期就能做好，「以前台積電也是一塌糊塗」，乍聽之下似乎有理。然而，「台農發」行銷的是農產品，不能和工業產品相提並論。

小農乏力進行國際宣傳

首先，農產品是生鮮品，拓展遠方市場既要低溫又要速度，因而成本大增，競爭力遽減。其次，台灣屬亞熱帶病蟲害多，各國檢疫標準日益嚴苛，若非大規模種植、統一處理，將動輒得咎；但台灣都是小農經營，農民栽種、出貨各行其是，不遵照標準作業流程，檢疫容易出包。其三，台灣已是富裕經濟體，工資高、土地貴、規模小，蔬果生產成本高，加上台灣未加入區域經濟合作組織，與主要水果進口國家未簽署FTA，要承擔較高關稅，台灣水果越來越難和外國競爭。其四，現代化物流和行銷體系耗費成本，台灣小規模農業難以負擔，更乏力進行品牌國際宣傳。

上述不利條件，在在需要政府協助解決，例如讓小農變大農，需廢除或修正《三七五減租條例》和《實施耕者有其田條例》；克服關稅負擔過重問題，需加入區域經合組織並簽署自貿協定。這都不是台農發或其他公司所能代勞，甚至農委會都辦不到，但蔡政府能迴避嗎？

政府和企業各有角色，政府的角色是提出政策協助企業發展，企業的角色是追求最高績效創造最大利益。政府組成企業親自下海，風險非常大，若是農業，風險就會更高，這正是農產品行銷利潤遠高於生產利潤的原因。政府想協助外銷當然是好事，但應該以創造良好產銷環境與競爭條件為主，硬要插手做企業之事，就是撈過界，而且要承擔更高的風險。更大的問題是，政府插手企業，不為解決問題，只為安插人事。試問，像鳳梨風波出現時，「台農發」能解決嗎？

出包後，農委會不思面對問題、解決問題，整天只想靠1450做內宣。若不趕快收手，「台農發」不僅會成為「政府失靈」的活教材，也會成為蔡政府無能的標竿。