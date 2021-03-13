被視為「中國通」的澳洲前總理陸克文指出，整個2020年代，對中國和美國而言都是「非成即敗」的關鍵時刻。他又說，中美在經濟和科技方面的實力將前所未有地接近，這對全球而言將是「危險的10年」。

陸克文的話在邏輯上是成立的。未來10年內，中國GDP極可能超過美國，至於工業、科技、軍事、太空等重要領域，中國不是正逼近美國就是已平分秋色，甚至還偶有反超。這意味美國的霸權地位正面臨來自中國的強勁挑戰，為保住霸權，美國必然使出渾身解數把中國往死裡打；中國即使想要繼續韜光養晦做個安分的老二，最終也必發現樹欲靜而風不止，被迫與老大美國拚一死活，否則連老二甚至老三也做不成，因而對雙方都是「非成即敗」的危險時刻。

這個即將到來的關鍵時刻，中美雙雄誰勝誰敗，自然只能由時間給答案。但換個角度，不妨從運勢或趨勢看，或許也能看出一些眉目。先看中國。過去40多年，運勢趨勢十分明確，持續上行。我曾說過，這只是個開頭，因為近幾十年中國的崛起不過是中國從1840年持續下行了140年之後的「非常態」，向1840年之前長達兩千多年中國始終位居世界第一的「常態」回歸的開始。從崛起到復興，基本沒太大懸念，最大的挑戰與變數就是和老大美國的PK。

再看美國。美國運勢在過去100多年也不複雜，不過是先升後降，約略與中國反向而行。美國世紀霸業成於三個關鍵時刻：一是美國GDP在1890年前後超過英國成為全球第一，此後迄今100多年，始終位居第一，無人可以超越；二是1898年美國在美西戰爭中打敗西班牙，取得西太平洋關島及菲律賓的控制權，奠定了此後囊括整個太平洋坐穩世界霸權的重要基礎； 三是1945年二戰結束，美國主導制定了一整套包括國際組織及國際貨幣在內，旨在確保美國最大利益的國際體系。

於是，整個20世紀，從頭開始，經一戰二戰冷戰，美國運勢扶搖直上，並在1991年蘇聯解體之後，達於巔峰。但，也正是從冷戰結束後迄今為止的40年，美國運勢開始出現較大甚至是戲劇性的變化，正好大約每10年一個階段。

一、黃金10年：從1991年到2000年，主要為柯林頓執政時期，當時美國綜合國力不僅為全球之首，也是美國歷史之最。美國體制被奉為世界圭臬，美國顧盼自雄，不可一世。然而2000年卻也正好是美國運勢的大拐點，因為2001年911事件發生。

二、地獄10年：這是美國時代周刊在2009年底最後一期的封面標題，回顧了從2001年的911 ，緊接著兩場反恐戰爭，再到2008年世紀金融海嘯不堪回首的10年。也就在這時，美國開始意識到中國的快速崛起。

三、遏中10年：從2009年歐巴馬上台後的重返亞太，到2017年川普上台的印太戰略，美國全力遏壓中國，但效果有限，隨著中美差距快速縮小，老大老二矛盾日趨尖銳，於是，接下來就是所謂的—

四、危險10年：這個階段方才開始，歷史會如何發展，不妨作一推測。在此期間內：1、中國GDP可能超美重返18世紀之前的世界第一；2、中國可能實現兩岸統一，美國第一島鏈隨之瓦解，退守第二甚至第三島鏈；3、亞洲經濟以中國為中心的亞太板塊強勢崛起，重返200年之前的歷史地位；4、二戰結束以來的國際體制及以美元為核心的國際貨幣體系，都將面臨越來越強的質疑與挑戰從而開始動搖。

果真如此，意味美國將開始向其19世紀的狀態回縮。因而從2030年開始，或將迎來對美國而言的第5個10年，是謂「退縮10年」。是耶非耶，何妨拭目以待。（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）