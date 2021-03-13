台灣好不容易採購了11.7萬劑的AZ疫苗，正準備開始施打之際，國外傳出有接種後出現血栓的病例，引發疑慮。政府高官沒人敢率先說：「我先打！」大家躲的躲、閃的閃。面對誰率先示範，行政院發言人羅秉成更是有多遠閃多遠，「一切以指揮中心專業判斷為主，沒新的補充。」

其他國家只要一拿到疫苗，國家領導人一定率先施打，做公衛的最佳示範，美國總統、澳洲總理都公開接種，連95歲的英國女王都以身示範；亞洲國家新加坡總理、印尼總統、日本首相、香港特首無不率先施打，反而號稱超前部署的蔡政府，好不容易盼到疫苗進來，反應卻是「我OK，你先打！」

蔡英文的回應是：「會願意配合相關安排以及指揮中心專業評估，不會因為身分而有特殊待遇。」蘇貞昌則說「疫苗不足我不搶，沒人敢打我率先。」陳時中說，「第一批進來的疫苗如果不夠，我們不會跟人家搶。」還補充一句「我對疫苗有信心」。沒有一個人敢勇敢地說：「沒問題，我先打！」

AZ疫苗出現問題，許多國家緩打，但疫情指揮中心並沒有延緩的意思，要在下周開始讓醫護人員接種，只是願意施打的比例逐漸下降。

指揮中心自己沒有能力調查這支疫苗的副作用，卻又不願意等待其他國家的研究結果，拿醫護當實驗，這是什麼超前部署？

面對台海危機時，蔡政府最勇敢了，蔡英文說「我們不畏戰」，蘇貞昌說「拿掃帚都要周旋到底」，現在連一支針都怕了。第一線指揮官陳時中最孬了，不敢身先士卒，還賣萌「不會跟人家搶」。這是什麼政府！