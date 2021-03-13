「王定宇和顏若芳案」後續發展，出現三大警訊：第一、不僅沒有「黨政退出媒體」，相反變成「媒體進入黨政」。第二、對人民的監控由壓制言論自由，擴大為阻礙資訊流通。第三、民進黨已完全違背創黨的理想，背叛了當初的支持者。

王定宇和顏若芳事件，有4家電視台與其網站不報導、或立刻撤下，另有1家只有一則，內容為王定宇的妻子李女士不受影響，不知是否支持王定宇的意思。

這5家對於相同的福原愛事件，報導連篇累牘，證明並非不重視這個主題，而是其他原因。

「黨政退出媒體」原來是民進黨的主張，馬英九總統時促成國民黨實現。但民進黨執政後，卻相反加速進入，除了官媒均由黨政人士掌控，與民營媒體的結合更迭創驚奇的境界。

以上5家電視台的擁有人，除了與黨政高層關係密切，其中幾位大亨還在民進黨籍縣市辦理土地變更、經營房地產業。其中還有一位竟然更在立委院開次團，可以操盤立法與縣市長人選，可能是民主國家僅見。

王定宇和顏若芳正是該次團的核心人物，印證5家電視台「聯漏」，實為「媒體進入黨政」的結果。

本案與關閉中天、在網路平台上以顏色監控論壇，有很大的不同。即由壓制政治性的言論自由，擴大為依據媒體大亨個人的關係喜好，對所有性質的主題，均任意阻絕聯合國保障的「資訊流通」。

媒體原本具備守望與公共服務的責任，在黨國結構中的媒體，卻相反變成封鎖資訊、隱藏事實、維護利益集團的工具。

言論自由與資訊流通，是民進黨興起時所獲民意的基礎，現在卻成民進黨打擊的對象。原因在於核心人士與組織文化已完全改變了。當前的領導中心有高比例來自老舊勢力的特權、甚至違法家族，與有貪腐紀錄的地方派系，心態已經轉變為「封建帝王」，亦即嘴上高唱清算鬥爭前一個帝王，心中想的是自己作帝王。

民進黨的開創元老幾乎已全部「被離開」了，只剩一個陳菊。她自己對進口瘦肉精的主張前後相反，已是政治操作高於理念的不當行為。而在堅持理念的蘇偉碩人權受到威脅、向她求助時，她竟譏諷蘇醫師「有什麼人權問題！」足證她只是因自己從前的委屈與怨氣、發揚自己的仇恨與報復，並未關注人民大眾。

年輕一輩中在本案被詢問到的范雲，高舉性別大將的旗幟，不僅在丁允恭辦公桌案上挺丁，這次對王定宇案，一樣無反應。范雲也曾宣揚她受過言論監控，但當人民請求她以同理心，質詢這個政府是否也在監控言論時，她卻置之不理。

當前的民進黨，從陳到范、從老到少、從上到下，已經拋棄了理想，只想著維護利益。總統府特別強調為投自己票的人服務，心態上把人民畫分為兩類，所有的公共決策也因人而畫分為兩種相反標準。王定宇和顏若芳事件，民進黨作了「為一個人噤聲、但揭露真面目」的發言。（作者為退休大學教授）