最近，侯友宜的耳朵很癢，鄭文燦說，「三接站改到台北港，侯友宜反對」；民進黨秘書長林錫耀要問侯友宜，核四公投怎麼投；侯友宜已經成為民進黨破壞環境，最無奈的擋箭牌。

現在核一、核二發電40年的用過燃料棒，躺在水池裡動彈不得，原能會原本要讓用過燃料棒在核電廠區內，「暫時存放40年」；從朱立倫到侯友宜，新北市長對於「暫存設施」的態度就是一個字─「卡」，為什麼？

原因很簡單，民進黨執政，一天到晚說「核廢料無法處理」，哪一個地方首長敢讓核廢料「暫時存放」？用腳頭烏想也知道，一旦新北市鬆口，核廢料移到了暫存設施，民進黨就不會再去想其他的處理方式，放行的市長必然成為新北市的千古罪人。

民進黨會說，「哈哈哈，你看，這就證明沒有地方會同意存放核廢料，核廢料果然無法處理！」但同樣的標準，有哪個地方願意蓋燃煤電廠，願意蓋天然氣接收站？甚至風力發電都有居民反對，民進黨要把這些電廠拆光光嗎？

就好像民進黨發言人問馬英九，「你願意把核廢料放你家附近嗎」。那也要問問蔡英文，燃煤的空汙，天然氣的接收站，蔡總統願意放你家附近嗎？

核廢料的阻力在政治而非技術，但這樣的政治阻力，燃煤與天然氣發電也同樣存在。現在日本、美國都重新擁抱核能，日美認為核廢料有解，民進黨卻要一口咬定無解，那是因為民進黨為了反核，「不希望核廢料有解」。

1997年台灣與北韓簽約，把低階核廢料運到北韓作最終處置，2000年扁政府上台後中止；2015年台電研擬把高階核廢料送到國外再處理，分離出鈽、鈾等核原料後，20年後再運回台灣的類無人島上，因民進黨杯葛而沒有成案。

現在的情況是，因為民進黨反核，不想處理核廢料；因為民進黨不處理核廢料，新北市政府不敢通過暫時存放設施；因為新北不通過暫時存放設施，核一的燃料池爆滿、反應爐內的用過燃料棒拿不出來，也沒辦法啟動除役作業，每年要多花7億元維持運轉…。為了新北市民，侯友宜就是以台電每年多花7億元，逼迫民進黨去面對核廢料議題。

不啟用核四，台灣還是有核一、核一、核三發電近40年的核廢料，現在民進黨對核廢料的態度，一句話形容就是「不戰不和、不降不走」，拖著擺爛。這樣的政黨有資格執政嗎？

的確，目前世界上大部分使用核電的國家，還沒有確定用過燃料棒的最終處置方案，那是因為用過燃料棒的再處理技術還在進展，各個國家希望先放著再看看，也許10年、20年之後，可以「廢料變黃金」。

比爾蓋茲說：「就我們這一代人而言，核電站比其他任何類型的發電站都要安全，而且人們正在開發更加安全的新一代核電站。」828公投日，台灣人民會相信比爾蓋茲，還是民進黨呢？

（作者為野台製作人）